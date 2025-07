Castle Crashers ' Il DLC Painter Boss Paradise verrà lanciato il mese prossimo

HQ

Qualche tempo fa, lo sviluppatore The Behemoth ha annunciato che sarebbe tornato a uno dei suoi giochi più famosi e che Castle Crashers avrebbe ricevuto nuovi contenuti sotto forma di un nuovo DLC incentrato sulla community. Questo DLC è noto come Painter Boss Paradise e arriverà su Steam molto, molto presto.

In un nuovo video tutorial, The Behemoth rivela che Painter Boss Paradise verrà lanciato già il 6 agosto e che ti costerà solo $ 3,99 se vuoi accaparrartelo. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal DLC, dai un'occhiata al nuovo video qui sotto, che mostra anche che, nonostante il lancio nel 2008, Castle Crashers sembra ancora bello e divertente come sempre.