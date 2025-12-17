Gli Aeldari in Total War: Warhammer 40,000 sono diversi da qualsiasi fazione nella storia del franchise

HQ

Total War: Warhammer 40,000 è stato annunciato la scorsa settimana, e finalmente sembra portare le grandi battaglie di Total War in un futuro oscuro e lontano. Ci sono molte sfide nel trasformare quella che tradizionalmente è una saga strategica incentrata sul melee in un'ambientazione fantascientifica, ma Creative Assembly ha affrontato questi compiti con grande entusiasmo, come dimostrato in un nuovo tavolo rotondo per sviluppatori incentrato sul prossimo gioco.

Gran parte del video qui sotto è incentrata sulle fazioni del gioco. Potremo giocare come Space Marine, Astra Militarum, Orki e Aeldari. Gli Space Marine sono intriganti perché schiereranno eserciti più piccoli ed élite. Gli Astra Militarum sono consigliati se sei un veterano di Total War che cerca l'esperienza tradizionale del franchise, e gli Orki ti permettono semplicemente di mandare masse di truppe contro il nemico, appesantiendoli con carne verde e metallo di scarto.

La fazione più unica, in tutto Total War a seconda dei casi, è gli Aeldari. Questi elfi spaziali non schierano eserciti enormi, essendo una razza antica sull'orlo dell'estinzione. "Volevamo davvero spingere un po' la barca e spingere cosa significa essere una fazione in un gioco di Total War", ha detto il lead designer Simon Mann. "Non combattete in prima linea. Stai usando le Vie Virtuali, la tua furtività e la tua tecnologia avanzata per raggiungere i tuoi obiettivi."

Quali sono questi obiettivi? Beh, non sono sempre solo conquista, dato che sembra che gli Aeldari saranno in missione per fermare grandi calamità nella galassia mentre tutti gli altri si danno a calci per un po' di architettura gotica. Come Aeldari, puoi anche tornare ai Mondi Craftworld fluttuanti nello spazio, che fungono da basi mobili e luoghi per il reclutamento delle truppe. Sembrano una fazione d'élite nomade, che potrebbe certamente cambiare il modo in cui funzionano le cose in Total War: Warhammer 40,000.