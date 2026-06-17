Pur mantenendo qualche tocco d'autore, Histoires de la Nuit (The Birthday Party) è l'opposto di ciò che normalmente ci si aspetterebbe da un film "in concorso" al Festival de Cannes. Perché, sì, l'ultimo lavoro di Léa Mysius (un adattamento del libro omonimo di Laurent Mauvignier) scatena un paio di riflessioni interessanti sulla natura umana e sul valore della fiducia, e c'è un angolo culturale in diversi aspetti, ma questo è per lo più un thriller di suspense rapido e compatto in cui chi è chi e cosa succederà cerca di tenerti sulle spine. Questo non è necessariamente un male (in realtà ha significato una ventata d'aria fresca al festival), e la maggior parte delle volte soddisfa il suo scopo.

Il film riesce a costruire la tensione in modo decente in alcuni suoi passaggi, e l'ambientazione rurale francese conferisce un aspetto e un'atmosfera unici all'insieme. Non è semplice, nasconde qualche colpo di scena gradito, e ha un senso dell'umorismo molto personale che può farti ridere in modo molto nervoso e inquietante. Tuttavia, in alcuni aspetti risulta anche un po' scadente, e il suo finale, anche se funziona narrativamente, è risultato goffo nella sua interpretazione.

Uno degli aspetti che mi hanno irritato di più riguardava il sound design, in particolare la musica di sottofondo noiosa e ripetitiva e l'uso di rumori molto basilari e datati MOLTO FORTI nel mix per cercare di aumentare il valore di shock. Histoires de la Nuit è molto migliore quando i personaggi stessi costruiscono la tensione attraverso i dialoghi, e a volte mi ha ricordato lo stile di Tarantino, solo con l'atmosfera europea già citata.

Quei personaggi funzionano benissimo per la maggior parte, con buone interpretazioni di Hafsia Herzi (Nora), Bastien Bouillon (Thomas), Benoît Magimel (Franck) e Monica Bellucci (Cristina), con il promettente talento prepubere Tawba El Gharchi che, più che protagonista, è il ragazzo del nexus convincente tra tutti. Mi è piaciuta l'evoluzione della coppia (Nora e Thomas), con il marito che gradualmente diventa una versione più affascinante e ironica di sé stesso e la moglie che trasmette un senso particolare di dolore, serietà e segretezza. Tuttavia, ingaggiare Bellucci come personaggio secondario (un'artista vicina) comporta i suoi evidenti rischi, poiché ruba chiaramente la scena in diverse sequenze con il suo tipico stoicismo e una profonda espressività. Franck fa anche sembrare i suoi fratelli mediocre, ma il trio si adatta bene all'atmosfera.

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Man mano che le cose diventano inevitabilmente più brutte e il mistero viene ben tenuto per un po', quella che sembrava una semplice storia di estorsione diventa un'impresa più personale, anche per lo spettatore, e forse questo è il miglior risultato di questo film, anche se non tenta nulla di particolarmente nuovo o impressionante. Mette alla prova il concetto di legami familiari e parla di redenzione e colpa, e quando viene distorto, è anche ben misurato. Alla fine della giornata, è un thriller discreto di cui non rimpiango di aver visto, ma con una risoluzione goffa che smorza il retrogusto che ti lascia.

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