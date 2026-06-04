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Damian McCarthy è destinato a diventare un regista rivoluzionario e influente nel genere horror, al pari di Jordan Peele, Ari Aster e Zach Cregger - non ho dubbi su questo. Sia Caveat che Oddity dimostrano la sua padronanza dell'arte e, inoltre, come possieda una comprensione piuttosto unica della scenografia e dei movimenti di macchina da presa alla lynchia, in modo da aumentare la tensione.

In un certo senso, il suo percorso come regista culmina in Hokum, il film horror più grande, spettacolare e ambizioso che McCarthy abbia mai creato, ma è anche un film che soffre un po' di un trailer senza fiato e delle citazioni leggermente fuorvianti della stampa, inserite in modo così goffo da creare il tradizionale "hype horror".

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Hokum parla di Ohm Bauman, interpretato da Adam Scott, uno scrittore malinconico ma di successo che viaggia in Irlanda per spargere le ceneri dei genitori vicino a un hotel che la coppia ha visitato in luna di miele. Un dipendente dell'hotel scompare, e improvvisamente Ohm si ritrova impigliato nel ventre oscuro dell'hotel, un ventre che coinvolge una cosiddetta "cailleach", una strega.

Hokum certamente non reinventa la ruota dal punto di vista strutturale. Un hotel inquietante, ospiti misteriosi ed enigmatici, superstizioni e folklore che si rivelano avere radici più concrete nella realtà di quanto il protagonista scettico sia disposto a credere all'inizio, ma anche McCarthy ne è ben consapevole. Invece, parla attraverso la fotografia, attraverso i suoi set, dove ombre e luci lavorano in tandem con arredi e decorazioni accuratamente selezionate per creare un'atmosfera di immensa suspense. Questo film è bellissimo, e lo rimane per tutto il tempo; E proprio perché è bello, ben costruito e ben recitato, è più facile trascurare la sua struttura convenzionale.

Scott e tutti quelli intorno a lui offrono interpretazioni brillanti. David Wilmot in particolare, che è anche la parte migliore della serie altrimenti piuttosto mediocre di Bodkin, è ancora una volta eccezionale, e questo aiuta quando il film fatica un po' a decollare durante il primo atto. C'è in particolare una scena più lunga nel secondo atto del film – da cui sono tratti molti dei momenti d'oro del terrificante trailer – in cui McCarthy dimostra come non solo possa sostenere, ma anche costruire e costruire costantemente suspense come nessun altro. È una sequenza magistrale di 20 minuti che sostiene gran parte del film successivo.

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È un po' irregolare, in un modo che, per esempio, Oddity non lo è, e in particolare nel terzo atto, dove l'inquietante è diventata un po' sovraesposta, Hokum si trascina un po', e l'aria esce dal palloncino horror, per così dire. Ma questo non dovrebbe sembrare che McCarthy non mantenga, perché lo fa. La maggior parte delle persone che ama i film horror tradizionali e soprannaturali troverà molto da amare, soprattutto nell'occhio del regista per la messa in scena visiva e uditiva, e questo nonostante McCarthy abbia fatto meglio in passato.