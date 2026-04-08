I segnali indicano una rinascita della retrocompatibilità in vista del 25° anniversario di Xbox

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Durante la GDC del mese scorso, Microsoft ha colto l'occasione per discutere del prossimo 25° anniversario di Xbox e per svelare Project Helix, la Xbox di nuova generazione. Poiché questa notizia ha rubato la scena, è passato un po' inosservato che hanno anche annunciato che la già impressionante retrocompatibilità delle console Xbox sarebbe stata ulteriormente ampliata.

Più nello specifico, Jason Ronald, Vicepresidente di Next Generation Xbox, ha detto che avrebbero presentato "nuovi modi di giocare ad alcuni dei giochi più iconici del nostro passato." Non abbiamo ottenuto ulteriori dettagli, ma ora il data miner Better xCloud (tramite Windows Central) osserva che non meno di quattro giochi Xbox precedentemente rimossi sono improvvisamente tornati sull'Xbox Shop - per poi essere rimossi poco dopo.

In particolare, questi sono, in ordine: Prince of Persia: The Sands of Time (2003), Aegis Wing (2007), Mars: War Logs (2013) e Armed & Dangerous (2004). Questo di per sé non è una prova di nulla, ma dato che sappiamo che Microsoft sta pianificando di espandere la retrocompatibilità, sembra del tutto possibile che ci sia una connessione.

Molti sperano che Project Helix, e per estensione il ROG Xbox Ally, offrano pieno supporto ai vecchi giochi Xbox, cosa che è stata anch'essa vociferizzata. Se ci sia qualche collegamento con giochi scomparsi che improvvisamente tornano e poi scompaiono di nuovo, resta da vedere.