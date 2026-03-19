Il nuovo capo Xbox offre funzionalità richieste dai fan in tempi record

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È ancora troppo presto per dire esattamente come andrà a terminare il mandato di Asha Sharma come capo di Xbox, dato che non è nemmeno al lavoro da un mese. Ma sembra che molti fan di Xbox siano comunque molto soddisfatti di ciò che hanno sentito finora, così come della presentazione di Xbox Helix.

Ora sta anche lanciando nuove funzionalità per Xbox che sono state molto richieste da anni. Sui social media, menziona casualmente, quasi come un pensiero a riguardo, che due settimane fa hanno iniziato a lavorare su "alcune delle funzionalità Xbox più richieste" - e che hanno già finito. Ecco cosa è stato sistemato:



Attiva il Riepilogo Rapido per titolo



Fino a 10 gruppi su Home



Colori personalizzati su tutta la tua console



Guida al pulitore e grafica del profilo



Grazie a questo, ora finalmente hai l'opzione di disabilitare la funzione Ripresa Rapida per i singoli titoli. Il Ripreso Rapido è una delle migliori caratteristiche di Xbox Series S/X, ma se giochi molto online, sai che troppo spesso non funziona come dovrebbe e ti costringe a chiudere manualmente il gioco. Spegnendolo per i titoli esclusivamente online, risparmierai tempo e pressioni di tasti la prossima volta che sarai pronto a giocare.

Queste funzionalità sono attualmente disponibili solo per i membri del Programma Insider di Microsoft, ma di solito ci vogliono solo uno o due mesi prima che vengano rese pubbliche. Almeno ora sappiamo cosa sta per fare - ma se ci sono volute solo due settimane per sistemarlo, non possiamo fare a meno di chiederci perché non sia stato fatto molto tempo fa...