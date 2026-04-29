Incontra i cattivi di Masters of the Universe

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Probabilmente Skeletor non ha bisogno di presentazioni come uno dei villain più iconici e influenti nella storia della cultura pop. È così carismatico che è facile dimenticare che la serie animata He-Man and the Masters of the Universe in realtà presentava diversi altri cattivi fenomenali e memorabili.

Ora, Amazon e MGM Studios vogliono ricordarcelo con un trailer di circa un minuto che chiamano Forces of Evil, dove incontreremo alcuni dei principali nemici che He-Man affronterà nel blockbuster di quest'estate, Masters of the Universe . Uscirà nelle sale il 5 giugno, e potete trovare il video qui sotto.