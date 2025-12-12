HQ

Osgood Perkins è descritto, e forse persino celebrato, oggi come una delle figure centrali del genere horror insieme a Jordan Peele, Zach Cregger, Ari Aster e Robert Eggers, uno dei nuovi autori con un tocco personale inconfondibile che si percepisce dall'inizio alla fine, bilanciando costantemente narrazione, struttura e, naturalmente, la buona vecchia inquietudine.

E con Longlegs, The Monkey e I Am the Pretty Thing That Lives in the House, ha consolidato una reputazione basata su solidi film horror che si basano anch'essi su abilità tecnica e su un senso di suspense particolarmente ben costruito.

Keeper è un po' un'anomalia qui, perché non solo è molto più tradizionale rispetto ai tre esempi menzionati, ma è stato girato nel mezzo di uno sciopero SAG-AFTRA mentre la troupe aspettava di riprendere le riprese di The Monkey.

Non dico che sia evidente, ma questo è un horror molto più tradizionale da capanna nel bosco, ma con il senso della macchina da presa e soprattutto la suspense di Perkins. Definirlo "macchinoso" sarebbe esagerare, perché tutto in Keeper è rifinito e ben rifinito, dal design scenografico affilato come un rasoio alla musica efficace del compositore Edo Van Breemen. Tuttavia, è più tradizionale e forse anche convenzionale in termini di genere.

Tatiana Maslany interpreta Liz, che festeggia il suo primo anniversario con il fidanzato Malcolm (interpretato da Rossif Sutherland), viene invitata nella sua casa di enorme bellezza in una foresta lontana dalla civiltà, ma diventa presto sospettosa dell'intera situazione. Dire di più sarebbe rovinare una sequenza rigorosa e precisa di eventi, tranne per dire che il primo atto del film è stranamente pieno di chiari segnali che qualcosa non va, che sembra quasi intenzionale - che Perkins deride i personaggi che restano passivi anche mentre l'intero universo urla di lasciare quell'ambientazione pericolosa.

Detto ciò, ci sono sempre due fasi in questo tipo di film horror: prima che tutto "vada" e dopo, e Perkins dimostra una solida capacità di mantenere suspense e atmosfera in entrambi. Tuttavia, il film si rafforza man mano che si avvia, soprattutto dopo che Perkins abbandona questa strana convenzione inversa lasciando finalmente il film "iniziare".

Maslany in particolare offre un'interpretazione eccellente, supportata solo parzialmente da un Rossif Sutherland leggermente rigido. E dato che non ci sono davvero altri personaggi oltre a questo, l'attenzione rimane quasi esclusivamente su di lei, e per fortuna.

Tuttavia, si potrebbe sostenere che Keeper diventi una raccolta di istantanee, o forse vignette, piuttosto che un film horror coerente. Torniamo ancora una volta al processo di realizzazione del film. Anche se una location limitata può aumentare la tensione, il film sembra un po' troppo dedicato a una singola stanza, senza permetterci davvero di esplorare la casa e gli strati. Di conseguenza, alcune sequenze diventano leggermente organizzate, purtroppo.

Non è il miglior film di Perkins, ma non si può togliere la sua capacità di realizzare film horror che funzionano. Longlegs ha senza dubbio molto più da dire e una mitologia molto più precisa sviluppata, ma Keeper spicca comunque come migliore della maggior parte, e forse questo dice molto sul suo talento.