Last Flag è un elegante sparatutto a squadre multiplayer a tema anni '70

Night Street Games ha appena fatto un'apparizione al Summer Game Fest di quest'anno per presentare al mondo il suo prossimo sparatutto multiplayer a squadre Last Flag. Si tratta di un titolo online in cui due squadre si sfidano in una serie di attività e modalità che fanno parte di una competizione televisiva con un tocco anni '70.

La pagina Steam spiega: "Last Flag è Capture the Flag, reimmaginato come uno sparatutto a squadre in terza persona divertente e frenetico. Padroneggia potenti concorrenti, esplora campi di battaglia sorprendenti e trova il tuo stile di gioco personale mentre gareggi per la gloria nel game show più caldo del mondo.

Il gioco presenta un gruppo di personaggi unici che fanno cose leggermente diverse e hanno abilità diverse. Il gameplay ruota attorno a un'idea in cui devi prima scegliere dove nascondere la bandiera della tua squadra, e poi difenderla mentre contemporaneamente attacchi sulla bandiera nemica che è stata nascosta da qualche altra parte.

È uno sparatutto colorato e vibrante che senza dubbio susciterà l'interesse di molti quando arriverà nel 2026 su PC. Dai un'occhiata ad alcune immagini del gioco qui sotto.