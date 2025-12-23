L'ex allenatore del Barcellona Joan Peñarroya arriva al Partizan proveniente da Belgrado e affronterà presto il Barça

HQ

Il FC Barcellona ha licenziato il mese scorso il suo allenatore del basket, Joan Peñarroya, dopo una serie di risultati deludenti nei campionati nazionali ed europei. Da allora, il suo sostituto Xavi Pascual ha migliorato notevolmente i risultati, e ora è quinto in Liga ACB e secondo in EuroLeague.

Peñarroya, che aveva firmato un contratto biennale con il FC Barcelona nel giugno 2024, è stato licenziato e ora ha trovato un nuovo destino: il club serbo Partizan di Belgrado. Đoan Penjaroja, come tradotto dal cirillico, sostituisce Željko Obradović.

Il Partizan è attualmente 17° in EuroLega, una competizione che aveva vinto l'ultima volta nel 1992. L'ultima volta che hanno raggiunto le finali a quattro risale al 2010. Solo due mesi fa, il Barcellona di Peñarroya ha sconfitto il Partizan in Eurolega. Si incontreranno di nuovo, con Peñarroya che tornerà effettivamente al Palau Blaugrana il 9 gennaio, questa volta come visitatore: sarà interessante vedere come lo accolgano i tifosi.

È la prima volta che Peñarroya allena fuori dalla Spagna (ad eccezione di Andorra, che gioca nella Liga ACB spagnola). In passato ha allenato Baskona e Valencia, e ha vinto la FIBA Champions League con Burgoas nel 2020 e 2021.