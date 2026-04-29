L'uscita degli Emirati Arabi Uniti dal cartello petrolifero (OPEP) potrebbe portare a una produzione petrolifera maggiore ma a un mercato più volatile

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Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato martedì che stanno lasciando l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), un cartello tra alcuni dei principali paesi produttori di petrolio, fondato nel 1960 per influenzare collettivamente il mercato globale del petrolio, garantendo entrate stabili e il massimo profitto ai suoi membri.

Tuttavia, far parte del gruppo comporta un costo, seguendo alcune regole e rispettando i requisiti di quota del gruppo che potrebbero limitare la possibilità di alcuni paesi di arricchirsi autonomamente, motivo per cui gli Emirati Arabi Uniti, che hanno investito pesantemente nella produzione di petrolio, hanno deciso di lasciare l'organizzazione. Il Ministro dell'Energia degli Emirati Arabi Uniti, Suhail Mohamed al-Mazrouei, ha dichiarato che la decisione è stata presa dopo aver esaminato le strategie energetiche del paese e che questa decisione non avrà un grande impatto immediato sul mercato a causa della già difficile situazione nello Stretto di Hormuz, tramite Reuters.

Ma a lungo termine, alcuni esperti affermano che ciò potrebbe avere conseguenze vantaggiose per la disponibilità complessiva di petrolio sul mercato se, liberati dai vincoli e dalle quote di gruppo dell'OPEC, gli Emirati Arabi Uniti aumenteranno la produzione di petrolio per essere più competitivi. Secondo i dati dell'IEA, gli Emirati Arabi Uniti hanno pompato circa 2,37 milioni di barili, ma hanno una capacità sostenibile di produrre 4,3 milioni di barili al giorno (tramite CNBC).

L'uscita degli Emirati Arabi Uniti dal cartello petrolifero OPEC rappresenta una vittoria per Donald Trump, dicono gli analisti

Questa mossa è stata vista anche come una vittoria per Donald Trump, che aveva criticato l'OPEC per aver "imbragato il resto del mondo" con prezzi del petrolio gonfiati".

Gli analisti ritengono anche che ciò possa portare altri membri con sovrapproduzione a lasciare il gruppo, uccidendo l'OPEC, come Kazakistan, Nigeria o Venezuela, frustrati perché non tutti i membri sono ricompensati a rispettare le stesse quote, a causa delle loro sanzioni o conflitti, come Iran, Libia o Venezuela. Il risultato sarebbe un mercato più volatile con grandi oscillazioni di prezzo.

Nel 2022, l'OPEC ha rappresentato il 38% della produzione mondiale di petrolio. Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela sono stati i membri fondatori, e successivamente si sono uniti Algeria, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, Libia, Nigeria ed Emirati Arabi Uniti. Alcuni, come Qatar, Ecuador e Andola, avevano già lasciato il gruppo. Altri paesi, tra cui Russia, Messico o Bahrain, si sono uniti al gruppo più ampio OPEC+.

Gli Emirati Arabi Uniti aderirono nel 1967, ma dopo il 1° maggio, quando avverrà la loro uscita, l'OPEC perderà "circa il 15% della sua capacità e uno dei suoi membri più conformi", secondo Saul Kavonic, responsabile della ricerca energetica presso MST Financial, tramite BBC. Gli Emirati Arabi Uniti erano il quarto maggior produttore di petrolio dell'OPEC, dietro a Iran, Iraq e Arabia Saudita.