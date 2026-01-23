Masters of the Universe mostrato in un trailer ricco di azione

HQ

Molti di noi sono cresciuti a metà degli anni '80 collezionando Masters of the Universe action figure, desiderando il Castello Grayskull per Natale e amando la serie TV – e non dimentichiamo il film del 1987 con Dolph Lundgren. Da allora, gli sforzi per rilanciare il marchio sono stati piuttosto deludenti, con tentativi poco convinti di riportarlo in vita - più recentemente da parte di Netflix.

Tuttavia, nulla è davvero decollato, ma forse quest'estate, il 5 giugno, sarà finalmente il momento giusto. È allora che He-Man e Skeletor si scontrano di nuovo sul pianeta Eternia, mentre il grande progetto di Amazon arriva nei cinema. Ora è stato rilasciato il primo trailer, che ci offre uno scorcio dell'epica battaglia che ci attende.

Inizia sulla Terra, dove il principe Adam (Nicholas Galitzine) è stato inviato per proteggerlo dagli orrori di Eternia. Prima o poi, però, deve tornare a casa per trasformarsi in He-Man e affrontare Skeletor (Jared Leto). E infatti, è proprio He-Man, con la giusta dose di sdolcinata, anche se forse un po' meno colorata rispetto ai giocattoli spesso creati in modo creativo.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto e facci sapere cosa ne pensi.