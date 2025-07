Migliori teste di serie per il singolare femminile del Canadian Open

HQ

La stagione sul cemento continua in Nord America con il National Bank Open (il Canadian Open di Montreal e Quebec), già in corso, con i primi 32 giocatori in attesa dei rivali prima del loro debutto martedì, direttamente al secondo turno (round of 64).

Con l'assenza di Aryna Sabalenka, che cita la stanchezza dopo aver giocato 56 partite quest'anno ed essere uscita a Wimbledon in semifinale, Coco Gauff è la prima testa di serie del Canada questa settimana. Altri ritiri degni di nota sono quelli di Zheng Qinwen e Paula Badosa, tutti a causa di infortuni.

Queste sono le 32 giocatrici del singolare femminile



Coco Gauff

Iga Świątek

Jessica Pegula

Mirra Andreeva

Amanda Anisimova

Chiavi di Madison

Gelsomino Paolini

Emma Navarro

Elena Rybakina

Elina Svitolina

Karolína Muchová

Ekaterina Alexandrova

Liudmila Samsonova

Diana Shnaider

Daria Kasatkina

Clara Tauson

Belinda Bencic

Haddad Maia

Elise Mertens

Linda Nosková

Magdalena Fręch

Jeļena Ostapenko

Sofia Kenin

Marta Kostyuk

Magda Linette

Ashlyn Krueger

Anastasia Pavlyuchenkova

McCartney Kessler

Olga Danilović

Dayana Yastremska

Rebecca Šramková

Peyton Stearns