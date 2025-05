Neil Druckmann risponde all'odio Intergalactic: The Heretic Prophet

HQ

Neil Druckmann di Naughty Dog ha dettagliato il suo metodo per rispondere all'odio che Intergalactic: The Heretic Prophet ha ricevuto. Rivelata per la prima volta ai The Game Awards lo scorso anno, la nuova avventura fantascientifica di Naughty Dog è sembrata eccitante a molti, ma alcuni non sono riusciti a superare l'aspetto del protagonista del gioco.

Parlando con Last Stand Media, Druckmann ha rivelato di ignorare in gran parte l'odio al giorno d'oggi. "Non so se c'è molto che potrei aggiungere a quella conversazione, ad essere onesti", ha detto (trascrizione tramite GamesRadar). "È solo che ci sono cose che stanno accadendo in questo momento con i media che devi semplicemente ignorare per la maggior parte, rimanere fedele alle tue pistole e fare ciò in cui credi, e sento che è così che vorrei che gli artisti si comportassero".

Druckmann ha affrontato forse una delle più grandi campagne di odio dei videogiochi dopo l'uscita di The Last of Us: Part II. Con l'inclusione di Abby, il destino di Joel e altre decisioni della storia, sembrava che una parte della sfera dei giochi avesse voltato le spalle a Naughty Dog. Ma, almeno, Druckmann non sembra troppo scosso dall'odio e continua a creare giochi che gli interessano.