HQ

È impossibile qui non tracciare dei parallelismi con i film di Nobody, che furono i primi a cercare di affermare Bob Odenkirk come un nuovo eroe d'azione, e forse non è così sorprendente, dato che Derek Kolstad ha co-scritto le sceneggiature di entrambi. E io, che adoro assolutamente Odenkirk, sono più che felice di vederlo correre in giro con un fucile a pompa, inseguito da gangster giapponesi e patrioti pazzi di piccole città.

La trama è semplice come sembra: ruota attorno a uno sceriffo di piccola città che svela misteri oscuri dopo una rapina in banca locale.

Lo sceriffo di Odenkirk non ha tempo per mangiare molte ciambelle.

Ancora una volta: Kolstad ha scritto la sceneggiatura, questa volta insieme al regista. Un rapido riepilogo: ho rivisto Nobody poco più di un anno fa e ho trovato che fosse migliore la seconda volta. È davvero, davvero divertente, violenta e divertente azione dove, in più, il fantastico Christopher Lloyd ("Doc" di Ritorno al futuro) può spaccare tutto. Il sequel è stato leggermente divertente ma poco altro, in realtà quasi un flop.

Annuncio pubblicitario:

Ciò che mi ha fatto notare Normal non è stato solo il coinvolgimento di Odenkirk, ma che ho sempre avuto un debole per il regista Ben Wheatley. La sua carriera è stata altalenante, per usare un eufemismo, ma non vedo l'ora di vedere su cosa sta lavorando. Ho visto il suo debutto, Kill List, durante una maratona horror nel 2011 e resiste ancora incredibilmente bene. Se non avete visto i suoi tragici, divertenti e cupi Sightseers, lo consiglio vivamente anche loro. Ma... ci sono i suoi titoli più dubbi, come Free Fire, che era elegante ma insipido, e In The Earth, un film horror sul coronavirus strano e insipido, e devo ammettere che mi sono sentito sia euforico che ansioso quando ho visto che avrebbe diretto Meg 2: The Trench. Adoro i film sugli squali e ho trovato il primo un film sciocco, divertente e che fa sentire bene, e sebbene Meg 2 abbia i suoi momenti divertenti, nel suo cuore è piuttosto inutile e manca dello stile distintivo di Wheatley.

Ma basta con questo, torniamo a Normal. È ambientato in una piccola città che porta lo stesso nome. Lo sceriffo ad interim, interpretato da Odenkirk, viene catapultato in un caos di eventi quando una rapina fallita distrugge l'esistenza pacifica e il segreto collettivo della piccola città rischia di essere smascherato. È una trama semplice ma divertente e gli attori fanno un ottimo lavoro. È bello vedere Lena Headey, Brendan Fletcher, Henry Winkler e altri nel cast, quindi qui ci sono piccoli gioielli.

Azione creativa di Ben Wheatley.

È divertente e, a volte, molto violento. Ci sono piccoli, inaspettati e divertenti colpi di scena nelle sequenze d'azione che sono molto Wheatley, e in quei momenti dimostra perché tengo sempre d'occhio le sue uscite cinematografiche. Qui si percepisce un vero amore per il cinema, ma non è esattamente avvincente o particolarmente snervante. Forse è un po' troppo semplice e mi sarebbe piaciuto vedere una sceneggiatura un po' più sviluppata (lo so, lo so, è un film d'azione violento, ma lascia sognare un uomo). Come al solito, ci sono cose che irritano e abbassano la valutazione, ma ce ne sono comunque abbastanza per mantenere vivo il mio interesse, e il misuratore dell'intrattenimento aumenta ripetutamente. Inoltre, Odenkirk vale sempre la pena di essere visto.

Annuncio pubblicitario:

Inoltre, Normal, in tutta la sua semplicità, è un film di stile. Offre alcune scene d'azione davvero creative e divertenti, e anche se non è certo un candidato a Die Hard, o anche solo a Nobody, alla fine parliamo di novanta minuti di evasione divertente, e in momenti come questi non serve chiedere molto di più.