Papa Leone mette in discussione la retribuzione dei dirigenti in stile Musk

HQ

Solo pochi giorni fa, Tesla ha presentato un piano retributivo senza precedenti da 1 trilione di dollari per Musk. Ora, Papa Leone ha espresso preoccupazione per le pratiche retributive aziendali, individuando il tipo di massicci piani di compensazione recentemente collegati a Elon Musk come un segno di valori distorti nell'economia di oggi. Nella sua prima intervista da quando è diventato papa, ha notato come gli stipendi dei dirigenti siano aumentati ben oltre ciò che guadagnano i lavoratori, avvertendo che tali estremi pongono la società su un terreno instabile. Al di là dell'economia, ha espresso dubbi sulla capacità delle Nazioni Unite di promuovere il dialogo, riconoscendo anche le sfide di entrare in un ruolo di leadership globale. Più riservato nei toni rispetto al suo predecessore, ha detto che continua a imparare mentre naviga tra le responsabilità spirituali e diplomatiche. Naturalmente, se vuoi guardare l'intervista completa, puoi farlo tramite il seguente link. Go!