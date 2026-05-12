Payday 3 sta ricevendo un quartetto di armi svedesi

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Se pensi che Payday 3 possa aver bisogno di un po' più di stile e stile svedese, l'editore svedese Starbreeze ha annunciato oggi qualcosa che pensiamo ti piacerà. La Svezia è, come forse sapete, un importante produttore di armi, guidato principalmente da Bofors e Saab, ma Starbreeze si è preso alcune libertà creative progettando le proprie creazioni (sebbene basate su armi reali) con il nome ispirato all'Ikea Skogskrigare AG-9.

Questi saranno strumenti indispensabili durante le tue rapine abilmente pianificate. Non sappiamo ancora esattamente quando saranno rilasciati, se non che sarà abbastanza presto. Nel frattempo, dai un'occhiata alle quattro armi del Swedish Weapon Pack nel trailer qui sotto.