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Quando è arrivata la notizia che Peaky Blinders avrebbe continuato e avrebbe finalmente cercato di concludere la storia di Tommy Shelby con un film dedicato, ero piuttosto entusiasta. Le sei stagioni di questa serie, che coprono quasi un decennio di televisione, sono diventate piuttosto care, per una varietà di motivi che vanno oltre la semplice eccellente qualità. Tuttavia, quando è stato rivelato che Netflix sarebbe stata coinvolta, la mia fiducia nel progetto ha iniziato a vacillare, anche se il team creativo principale della serie, incluso il creatore e sceneggiatore Steven Knight, sarebbe tornato per il progetto. Chiunque abbia visto i film originali di Netflix sa che di solito arrivano in qualità estremamente disomogenea, con alcune ottime opzioni (Knives Out, per esempio) e altre che non si possono fare a meno di chiedersi perché siano stati approvati in primo luogo. Quindi Peaky Blinders: The Immortal Man si adatterebbe alla prima categoria e si conjocerebbe Tommy Shelby in una conclusione degna, o invece si inserisce nella seconda categoria e fungerebbe da macchia indesiderata sull'eredità della serie?

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Dopo aver semplicemente fatto scorrere i titoli di coda su Peaky Blinders: The Immortal Man, è chiaro che questo è uno dei migliori film di Netflix, anche se non è forte come la serie principale. Riprendiamo molto tempo dopo gli eventi della sesta stagione e troviamo un Tommy Shelby sconfitto e riservato, che aspetta pazientemente il giorno in cui la morte lo prenderà. Tuttavia, il mondo sta crollando durante la Seconda Guerra Mondiale e Birmingham è di nuovo una polveriera pronta a esplodere, con una banda dei Peaky Blinders più violenta, guidata dal lontano figlio di Tommy, Duke, che si rivela nuovamente un problema. Quando fascisti e sostenitori nazisti entrano in gioco, e innocenti che servono semplicemente a migliorare il mondo diventano vittime di questa guerra, è chiaro che Birmingham ha bisogno di tornare al suo re zingaro, con Tommy che pone fine alla sua solitudine con disappunto.

Non si può negare cosa sia questo film e perché sia stato realizzato. Non è qui per preparare la prossima era di Peaky Blinders, non è qui per raccontare una storia eroica di guerra, è l'atto finale della storia di Tommy, un modo per mettere davvero fine al personaggio più famoso di Cillian Murphy. È cupo, cupo e costantemente oscurato dai fantasmi del suo passato. Non c'è molto che ti faccia sorridere o sorridere, è un'esplorazione nella psiche di un uomo che vuole liberarsi dalla presa feroce della vita, e purtroppo questo non può arrivare senza un prezzo.

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Ci sono momenti scioccanti in questo film, metodi usati per concludere in modo simile gli archi narrativi di altri personaggi chiave della storia dei Peaky Blinders, e alcuni sono efficaci mentre altri risultano una necessità sprecata. Ad esempio, Paul Anderson non è nel cast, quindi probabilmente si può intuire cosa significhi per il fratello di Tommy, Arthur, uno dei personaggi chiave della narrazione più ampia. In effetti, a questo punto, non ci sono più molte Shelby rimaste su cui concentrarsi, il che significa che troviamo un cast composto da molte nuove star e personaggi. Non ho molto di male in questo, ma una delle parti migliori di Peaky Blinders è sempre come abbia introdotto i personaggi in modo costante e ti abbia fatto connettere o capire con loro nel corso di una o più stagioni. Questo film ha una frazione del tempo, quindi il Duca di Barry Keoghan, il Kaulo di Rebecca Ferguson e il John Beckett di Tim Roth non funzionano esattamente come i personaggi precedenti. Per me, questo è un po' uno spreco di un talento così eccellente.

Allo stesso modo, la trama è strutturata in modo tale che ci sia molta esposizione e i tradizionali Peaky Blinders che fumano già nella prima ora, cosa che andrebbe bene se ci fossero sei ore di televisione per raccontare tutta la storia. In questo formato, ci resta meno di un'ora per chiudere la storia in un bel fiocco e il risultato è un colpo di scena, in cui non sembra esattamente che l'addio di Tommy sia perfetto come avrebbe dovuto essere. Per quanto riguarda il prossimo futuro, non sono nemmeno sicuro che il Duca di Keoghan, se deve essere la base per la prossima era, abbia ciò che serve per riempire le immense scarpe lasciate da Murphy.

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In definitiva, per quanto riguarda una storia autonoma, Peaky Blinders: The Immortal Man funziona come ottimo intrattenimento, ma certamente non è il migliore che la serie più ampia abbia mai fatto. Le parti di questo film che spiccano di più sono quelle che Peaky Blinders ha sempre gestito bene; la scenografia e i costumi, l'unione tra atmosfera e musica, la straordinaria interpretazione di Cillian Murphy. Questo film prosegue queste parti di Peaky Blinders che tutti conosciamo e amiamo, ma poi inciampa un po' nella sua composizione narrativa e nel modo in cui cerca di fare troppo, troppo inefficacemente, in troppo poco tempo.

Non è nemmeno lontanamente una macchia sull'eredità di Peaky Blinders ed è senza dubbio uno dei migliori film originali di Netflix (non che l'asticella sia tipicamente così alta), ma è davvero all'altezza della qualità davvero sorprendente della serie televisiva principale? No, no, non è così.