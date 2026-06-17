Pizza Hut è stata venduta a nuovi proprietari per 2,7 miliardi di dollari

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Mmm! Brands sta vendendo la sua catena di ristoranti Pizza Hut in un accordo confermato del valore di 2,7 miliardi di dollari USA. I nuovi acquirenti sono la società di private equity LongRange Capital, che acquisirà il marchio al di fuori della Cina continentale, mentre Yum China Holdings si occuperà delle operazioni sulla Cina continentale.

Secondo la BBC, LongRange Capital ha destinato 1,5 miliardi di dollari per acquistare il marchio non cinese, mentre Yum China ha pagato 1,2 miliardi solo per la Cina continentale. "Sotto LongRange e Yum China, Pizza Hut sarà ben posizionata per una crescita futura grazie a una proprietà che porta una profonda esperienza nel settore della ristorazione," ha detto Yum! Chris Turner, amministratore delegato del marchio.

Pizza Hut è ufficialmente in vendita da novembre dello scorso anno, dove Yum! Brands ha detto che stava valutando di rinunciare alla catena di ristoranti in difficoltà. Negli Stati Uniti si erano registrati diversi calo di trimestri per i ristoranti Pizza Hut, un'area chiave per la catena.

Rivali come Domino's, Papa John's e altri hanno aumentato la concorrenza, e sembra che Pizza Hut sia rimasto tranquillo. Anche le app di consegna hanno invaso il mercato con altre opzioni e, mentre Pizza Hut faticava a gestire i suoi concorrenti più grandi, non riusciva nemmeno a competere con le offerte a prezzo più basso dei ristoranti più piccoli.