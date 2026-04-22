Play-in Euroleague: Monaco e Barcellona si contenderanno l'ultimo posto nei play-off venerdì

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I play-off dell'Eurolega sono quasi pronti per iniziare la prossima settimana, con sei squadre qualificate durante la stagione regolare: Olympiacos, Valencia Basket, Real Madrid, Fenerbahçe, Zalgiris, Hapoel Tel Aviv.

Ma prima di ciò, si svolge il torneo play-in, con le squadre classificate tra il 7° e il 10° posto. Il Panathinaikos, che ha chiuso settimo, si è qualificato direttamente battendo il Monaco, ottavo, martedì, 87-79. Contemporaneamente, il Barcellona, nono in classifica, ha sconfitto il decimo Crvena zvezda 80-72.

La finale degli otto posti per i play-off sarà assegnata a Monaco o Barcellona, che si sfideranno venerdì 24 aprile alle 19:30 CEST, alle 18:30 BST.

Incontri e date dei play-off Eurolega

I play-off dell'Eurolega seguiranno a partire da martedì 28 aprile e termineranno non oltre mercoledì 13 maggio. Si compone di una serie di partite al meglio delle cinque partite, e la posizione in stagione regolare gioca un ruolo nelle sfide di confronto:



Olympiacos (1) vs. Monaco o Barcellona (ultimo vincitore dei play-in)



Valencia Basket (2) vs. Panathinaikos (7, primo vincitore dei play-in)



Real Madrid (3) vs. Hapoel Tel Aviv (6)



Fenerbahçe (4) vs. Zalgiris (5)



Le prime tre giornate dei play-off sono state confermate: le prime due giornate, tutte le settimane tra il 28 aprile e il 1° maggio, e la terza e, se necessario, la quarta giornata la settimana successiva, tra il 5 maggio e venerdì 8 maggio. Se necessario, l'ultima giornata terminerà non oltre il 13 maggio, con la Final Four (eliminazione diretta, partita singola) dal 22 al 24 maggio ad Atene.