Pokémon Pokopia: Bacino Spoglioso

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Sono tornato a Pokopia! Devo ammettere che mi sento un po' nostalgico da quando ho lasciato il mio quartiere dopo il mio periodo nel mondo Pokémon, prima della recensione del gioco base. Gli ambienti che ho esplorato, gli amici che ho incontrato e la creatività che ho vissuto hanno sicuramente lasciato il segno, e ora che faccio una passeggiata extra nel mio vecchio quartiere in vista dell'espansione Bubbly Basin, mi rendo conto ancora una volta di quanto sia facile lasciarsi coinvolgere dal mondo effervescente e carismatico che è Pokopia. Semplicemente, è un gioco davvero meraviglioso. Ma qui il focus non è su una passeggiata nella "storia dei ricordi", bensì sulla nuova espansione "Bubbly Basin", che mi farà scoprire un mondo completamente nuovo... Questa volta sul fondale marino.

La prima cosa che noto mentre sto per avventurarmi in acque profonde è che questa è un'espansione che richiede un po' di preparazione prima di diventare disponibile. L'ingresso si trova nell'area di Bleak Beach e richiede che io abbia completato tutte le "Richieste Importanti" prima che possa essere scoperto. Questo significa che l'espansione, fortunatamente, sembra un'estensione naturale della trama costiera piuttosto che qualcosa di completamente scollegato, contribuendo a un senso di continuità nel mondo di Pokopia. Una volta che ho portato il livello di amicizia a livello 5, succede qualcosa. È stata avvistata una nuova isola all'orizzonte e, naturalmente, vado subito lì per vedere cosa sta succedendo.

Lì incontro la leggendaria Manaphy, che mi insegna una nuova abilità che si rivelerà cruciale per la mia prossima avventura: il Tuffo. Con il suo aiuto, posso nuotare completamente liberamente sotto la superficie del mare, senza dovermi preoccupare di fare regolari pause di respiro in superficie, dove questo apre nuove possibilità verticali in cui la gravità cessa di essere un ostacolo sia all'esplorazione che alla costruzione. Finché rimango sotto la superficie, la sensazione è di totale assenza di peso, il che ancora una volta mi fa venire voglia di togliere il cappello a Nintendo per aver osato ancora una volta trasformare un modello affermato in qualcosa di completamente nuovo.

Nuovi amici ti aspettano sotto la superficie!

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Quando poi faccio il mio ingresso a Bubbly Basin, però, tutto è come al solito, almeno secondo gli standard di Pokopia. Presto mi imbatto in un povero Pokémon solitario che si lamenta di quanto il mondo sia privo di vita, e immediatamente mi impegno a trasformare la vita sul fondale in un evento più vivace. Dopo essermi familiarizzato con alcuni degli habitat più accoglienti dell'oceano per i mostri tascabili, inizia il processo di reclutamento. Con la fiducia di un viaggiatore esperto, raccolgo e dispongo alghe, coralli e altre caratteristiche acquatiche per attirare gli abitanti che nuotano nella mia nuova comunità subacquea. Avendo affrontato l'avventura base di Pokopia solo un paio di mesi prima, le meccaniche sono ancora più o meno una seconda natura per me, e mi aspetto che questa volta si appieghino la stessa quantità di cose.

Non ci vuole molto, però, prima che mi fermi e pensi: "Bene, e adesso?". Certo, ho già radunato diversi nuovi residenti per Bubbly Basin, ma sento comunque che il periodo altrimenti intenso di scoperta dei Pokémon appena arrivati si sia fermato molto più rapidamente rispetto alle altre aree di Pokopia. Probabilmente questo perché il mio nuovo quartiere è limitato ai Pokémon di tipo acqua, il che rende naturalmente la selezione molto più ristretta e significa anche che la varietà ne rischia un po'. Gli habitat offerti da Bubbly Basin sono progettati in modo creativo e, anche se mi sarebbe piaciuto vedere più cose interessanti, il processo di reclutamento è divertente finché dura.

Certo, ci sono anche case da costruire sotto il mare...

Una volta soddisfatto della dimensione della mia popolazione, inizia la vera esplorazione. Come ho detto prima, la verticalità gioca un ruolo fondamentale in Bubbly Basin, rendendo le gole più profonde e buie quasi accessibili quanto gli ambienti più chiari più vicini alla superficie. Tuttavia, non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che i dintorni, oltre al mio piccolo quartiere, sembrino piuttosto vuoti e servano principalmente come via di trasporto tra punti chiave della mappa; e nonostante tutti i nuovi strumenti marini che Bubbly Basin mi fornisce, purtroppo non riesco mai a trovare un modo divertente per sfruttare l'intero fondale marino.

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Dato che l'oceano è così diverso dagli altri ambienti di Pokopia, è ragionevole che Nintendo lo abbia caricato di nuovi materiali, oggetti e strutture subacquee per far sembrare tutto un mondo completamente nuovo. Qui c'è molto da lodare qui, perché quasi tutto ciò che vedo guardando intorno sembra completamente nuovo, e trovo pochissimi materiali o design riutilizzati dal gioco base. Questo significa anche che sto scoprendo una ricchezza di nuove ricette per ogni tipo di oggetto legato al mare, e sono convinto che chiunque voglia personalizzare completamente Bubbly Basin secondo il proprio design abbia molti strumenti da aspettare.

Progettare habitat per mostri tascabili marini è un passatempo che ci sarebbe stato piacere vedere un po' di più...

Proprio come nelle altre aree di Pokopia, c'è una piccola serie di missioni della storia da affrontare mentre sono a Bubbly Basin. Avrei voluto vedere qualcosa di più realizzato con l'ambiente unico che offro. Per quella che avrebbe potuto essere un'opportunità fantastica per usare l'oceano alla ricerca di tesori di pirati nascosti, incontrare una bestia leggendaria o partire per qualche altra emozionante avventura marina, purtroppo non decolla mai davvero prima che tutto finisca improvvisamente. C'è pochissima narrazione degna di questo nome, e purtroppo sembra un'occasione mancata da parte di Nintendo per creare una storia avvincente sul mondo subacqueo altrimenti promettente che hanno creato.

Quello che traggo da Bubbly Basin alla fine non raggiunge del tutto lo standard altissimo fissato dalla altrimenti esemplare Pokopia. Anche se il mondo sembra innovativo e attraente, non viene sfruttato al massimo del suo potenziale, e mi rimane la sensazione che manchi qualcosa. Servivano più Pokémon, più attività e una storia memorabile che potesse sfruttare al massimo il vasto parco giochi disponibile qui. Semplicemente, voglio di più. Voglio più di Bubbly Basin, di più di Pokopia, perché nonostante le mie critiche, Pokopia è ancora Pokopia, e gran parte di ciò che rendeva il gioco base del gioco completamente impossibile da abbandonare prima delle quattro del mattino si trova anche in Bubbly Basin. Con un livello di ambizione appena un po' più alto, Nintendo avrebbe potuto fare miracoli ancora una volta, ma a mio avviso, questa volta non sono ancora arrivati fino in fondo.