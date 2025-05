Solo i più duri e cattivi sopravvivono all'ultimo sguardo a Jurassic World: Rebirth

HQ

Universal ha appena condiviso un nuovo sguardo all'imminente Jurassic World: Rebirth, il prossimo capitolo della saga dei dinosauri che si allontanerà dal cast di personaggi che abbiamo imparato a conoscere nella recente trilogia per offrire invece un'avventura che ruota attorno a Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey e altri.

Questo film porterà questo nuovo cast di personaggi su isole equatoriali isolate che fungono da casa per gli ultimi dinosauri rimasti dopo l'esodo e la fuga da Isla Nublar. Segue due gruppi di personaggi, uno dei quali è un team tattico e di ricerca che sta cercando di catturare un certo DNA di dinosauro per creare un nuovo farmaco che potrebbe portare a incredibili benefici per l'umanità, e poi anche una famiglia che dopo un disastro in barca si ritrova intrappolata in un pericoloso dominio di dinosauri.

Questo potrebbe essere sufficiente per bagnare il tuo fischietto, ma la spolverata di guarnizione in cima è un mostro contorto e ingegnerizzato dall'uomo che è il D-Rex, che vaga anche per queste isole dopo essere fuggito da una struttura di ricerca Jurassic Park rivelata.

Puoi vedere l'ultimo sguardo su Jurassic World: Rebirth qui sotto, il tutto prima della sua premiere nei cinema il 2 luglio.