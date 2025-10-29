Solo la squadra senza vittorie in EuroLeague ottiene finalmente una vittoria: tutti i risultati di martedì

HQ

Il Baskonia, l'unica squadra senza vittorie in EuroLeague, ha finalmente interrotto la sua striscia sfortunata con una vittoria per 92-85 su Dubai. La squadra spagnola di Vitoria-Gasteiz nei Paesi Baschi, un appuntamento fisso in EuroLeague sin dalla creazione del campionato nel 2001, ha sconfitto una delle debuttanti quest'anno mentre il campionato si è esteso al Medio Oriente, e una delle rivelazioni della stagione, sconfiggendo Barcellona e Fenerbahçe.

Il Baskonia è partito forte, con un vantaggio di 15 punti che è stato poi ridotto a 3. Ma il Baskonia ha resistito e ha difeso la vittoria, con Timothe Luwawu-Cabarrot (25 punti), Kobi Simmons (16 punti) e Hamidou Diallo (14 punti) che sono stati i migliori giocatori della squadra.

Altrove, il Valencia Basket ha ottenuto una grande vittoria contro il Fenerbahçe, il Panathinaikos ha battuto il Maccabi Tel Aviv e il Real Madrid è caduto in casa contro il Bayern.

Risultati EuroLeague di martedì 28 ottobre:



Zalgiris 86-65 Virtus Bologna



Crvena Zvezda 79-65 Lione Villeurbanne



Bayern Monaco - Real Madrid 90-84



Panathinaikos 99-85 Maccabi Tel Aviv



FC Barcellona - Milan 74 72



Baskonia 92-85 Dubai Pallacanestro



Parigi Pallacanestro 80-90 Anadolu Efes



Valencia Basket 94-79 Fenerbahce



Prossime partite di EuroLeague questa settimana:

Mercoledì 29 ottobre



Hapoel Tel Aviv-Partizan: 19:00 CET



Olympiacos-Monaco: 20:15 CET



Giovedì 30 ottobre



Zalgiris-Lione-Villeurbanne: 19:00 CET



Maccabi Tel Avi vs. Crvena zvezda: 20:05 CET



Bayern Monaco-Virtus Bologna: 20:30 CET



Valencia Basket-Dubai: 20:30 CET



Milano-Parigi: 20:30 CET



Real Madrid-Fenerbahçe: 21:00 CET



Venerdì 31 ottobre



Monaco-Panathinaikos: 19:00 CET



Olympiacos-Hapoel Tel Aviv: 20:15 CET



Baskona vs. Anadolu Efes: 20:30 CET



Partizan-Barcellona: 20:30 CET

