Solo la squadra senza vittorie in EuroLeague ottiene finalmente una vittoria: tutti i risultati di martedì
Il Baskonia ha finalmente ottenuto una vittoria in EuroLeague contro Dubai.
Il Baskonia, l'unica squadra senza vittorie in EuroLeague, ha finalmente interrotto la sua striscia sfortunata con una vittoria per 92-85 su Dubai. La squadra spagnola di Vitoria-Gasteiz nei Paesi Baschi, un appuntamento fisso in EuroLeague sin dalla creazione del campionato nel 2001, ha sconfitto una delle debuttanti quest'anno mentre il campionato si è esteso al Medio Oriente, e una delle rivelazioni della stagione, sconfiggendo Barcellona e Fenerbahçe.
Il Baskonia è partito forte, con un vantaggio di 15 punti che è stato poi ridotto a 3. Ma il Baskonia ha resistito e ha difeso la vittoria, con Timothe Luwawu-Cabarrot (25 punti), Kobi Simmons (16 punti) e Hamidou Diallo (14 punti) che sono stati i migliori giocatori della squadra.
Altrove, il Valencia Basket ha ottenuto una grande vittoria contro il Fenerbahçe, il Panathinaikos ha battuto il Maccabi Tel Aviv e il Real Madrid è caduto in casa contro il Bayern.
Risultati EuroLeague di martedì 28 ottobre:
- Zalgiris 86-65 Virtus Bologna
- Crvena Zvezda 79-65 Lione Villeurbanne
- Bayern Monaco - Real Madrid 90-84
- Panathinaikos 99-85 Maccabi Tel Aviv
- FC Barcellona - Milan 74 72
- Baskonia 92-85 Dubai Pallacanestro
- Parigi Pallacanestro 80-90 Anadolu Efes
- Valencia Basket 94-79 Fenerbahce
Prossime partite di EuroLeague questa settimana:
Mercoledì 29 ottobre
- Hapoel Tel Aviv-Partizan: 19:00 CET
- Olympiacos-Monaco: 20:15 CET
Giovedì 30 ottobre
- Zalgiris-Lione-Villeurbanne: 19:00 CET
- Maccabi Tel Avi vs. Crvena zvezda: 20:05 CET
- Bayern Monaco-Virtus Bologna: 20:30 CET
- Valencia Basket-Dubai: 20:30 CET
- Milano-Parigi: 20:30 CET
- Real Madrid-Fenerbahçe: 21:00 CET
Venerdì 31 ottobre
- Monaco-Panathinaikos: 19:00 CET
- Olympiacos-Hapoel Tel Aviv: 20:15 CET
- Baskona vs. Anadolu Efes: 20:30 CET
- Partizan-Barcellona: 20:30 CET