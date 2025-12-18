Sorteggio della Women's Champions League per i play-off a eliminazione diretta e i quarti di finale
Barcellona, Lione, Chelsea e Bayern Monaco sono teste di serie prima degli ottavi di finale della Women's Champions League.
Il sorteggio della UEFA Women's Champions League è stato effettuato dopo la fine della fase di campionato ieri, con FC Barcelona, Lione, Chelsea e Bayern Monaco che hanno conquistato i quattro posti che garantiscono la qualificazione diretta ai quarti di finale.
Non ci sono ottavi di finale in questa competizione, con solo 18 squadre nella fase di campionato, ma le squadre classificate tra il 5° e il 12° posto dovranno disputare uno spareggio a eliminazione diretta a febbraio. Le opzioni per il sorteggio erano limitate, poiché accoppiavano le squadre classificate 5/6 con quelle classificate 11/12 e quelle classificate 7/8 con quelle classificate 9/10.
Ma il sorteggio ha anche stabilito quale lato della classifica si posizionano le squadre e quali rivali affronteranno nei quarti di finale. Ad esempio, se il Real Madrid vince il play-off, affronterà i favoriti FC Barcelona nei quarti di finale, mentre l'Arsenal potrebbe affrontare il Chelsea nei quarti di finale:
Play-off della UEFA Women's Champions League:
Sentiero d'argento
- Atlético Madrid vs. Manchester United
- il vincitore affronterà il Bayern Monaco nei quarti di finale
- Paris FC vs. Real Madrid
- il vincitore affronterà il FC Barcelona nei quarti di finale
- I vincitori di quei quarti di finale si affronteranno in semifinale
Sentiero blu
- OH Leuven vs. Arsenal
- il vincitore affronterà il Chelsea nei quarti di finale
- Wolfsburg vs. Juventus
- il vincitore affronterà OL Lyonnes nei quarti di finale
- I vincitori di quei quarti di finale si affronteranno in semifinale
Date della Women's Champions League per turni a eliminazione diretta
- Play-off: 11/12 febbraio e 18/19 febbraio
- Quarti di finale: 24/25 marzo e 1/2 aprile
- Semifinali: 25/26 aprile e 2/3 maggio
- Finale: 23 maggio
Segui la Women's Champions League questa stagione? Ricorda che tutte le mathches vengono trasmesse gratuitamente su Disney+.