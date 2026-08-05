The Devil's Mouth

Devil's Mouth è il quarto film sugli squali che ho recensito in pochissimo tempo. Mi piacciono i film sugli squali, come probabilmente avrai capito. O, col senno di poi, forse dovrei essere onesto: mi piace più l'idea dei film sugli squali che i film stessi, perché la verità è che raramente - anzi, quasi mai - riescono a essere più che moderatamente divertenti. E quest'anno, il sottogenere è stato colpito anche da un afflusso di nuove uscite. Non so quanti film sugli squali siano stati pubblicati, ma ne ho persi almeno un paio di cui penso potrei farcela bene a meno. Tuttavia, ho trovato che la premessa di Devil's Mouth suonasse abbastanza sciocca da suscitare il mio interesse, senza essere abbastanza ingenuo da creare aspettative.

Trama:

Cinque amici partono nel sistema di grotte della Boca del Diavolo in Thailandia per un'ultima avventura prima che la vita reale inizi. Presto, però, si rendono conto che qualcosa li sta cacciando sotto la superficie dell'acqua - veloce, silenzioso e letale. Nell'oscurità soffocante, la loro fiducia viene messa alla prova, il panico prende il sopravvento e ogni passo falso diventa una lotta per la sopravvivenza.

Quando ho letto che Jeff Wadlow stava dirigendo, inizialmente sono rimasto piuttosto soddisfatto, dato che è un nome che conosco. Ma poi ho capito che questo non significa necessariamente nulla di positivo. Dopotutto, è stato Renny Harlin a dirigere il mediocre Deep Water, che è anche il secondo miglior film sugli squali dell'anno finora - anche se non è molto dire. Poi ho capito che Wadlow aveva diretto Kick-Ass 2, che era tutt'altro che valido. E il fatto è che non ha davvero nulla nel suo CV che valga la pena scrivere a casa.

Il cast è relativamente sconosciuto. Kathryn Newton, che interpreta il ruolo principale, ha un curriculum piuttosto solido, tra cui Ant-Man e la Vespa, Ready or Not 2, Three Billboard e Big Little Lies. Per quanto riguarda il resto, forse li ho visti in qualche produzione qua e là. Fanno del loro meglio con una sceneggiatura che è difficilmente memorabile, e gran parte del tempo viene trascorsa a sembrare terrorizzati e urlare nelle grotte.

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La scelta della struttura della trama è piuttosto interessante. Siamo abituati a un film sugli squali - o all'horror in generale - che inizia con qualche tipo di attacco, ma qui no. Incontriamo il gruppo di amici che si trova in Thailandia, dove sono destinati a fare festa e a fare yachting in acque turchesi. In realtà ci vogliono 31 minuti (sì, ho controllato) prima di vedere sullo schermo l'antagonista del film. Ho capito dopo che lo stesso si può dire di Deep Water, che si sviluppa lentamente con un'introduzione ai personaggi principali e alle rispettive storie personali, prima di decollare davvero quando inizia il fatidico volo. La differenza è che in quel film, anche se i personaggi non erano né profondi né particolarmente simpatici, siamo comunque riusciti a creare un legame con loro.

Qui, sembra più che gli sceneggiatori vogliano che restiamo con questi adolescenti del tutto poco interessanti e piuttosto irritanti abbastanza a lungo da ritrovarci a desiderare di vederli ricevere la loro giusta punizione. E ci riescono sicuramente, anche se non è particolarmente piacevole. Non c'è assolutamente dinamismo né chimica. Le migliori amiche Sara e Max avrebbero dovuto chiudere la loro relazione molto tempo fa, e in generale i legami di amicizia sembrano molto deboli.

Due terzi del film si svolgono all'interno del sistema di grotte, e a prima vista sembra che possa essere sia snervante che claustrofobico, ma il problema è che il film è riuscito a evitare sia tensione che disagio. Questo è in parte collegato a quanto menzionato nel paragrafo sopra. Non ti interessano i personaggi, quindi non ti importa nemmeno che abbiano paura. E la minaccia di quel bastardo affamato, che inizialmente resta sotto la superficie, è tutt'altro che efficace. Se avessero osato esagerare un po' con il gore invece di imporre una classificazione PG-13 al film, almeno sarebbe stato un po' più interessante, ma è semplicemente troppo adatto ai bambini.

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Dal punto di vista visivo, è difficile dirlo. Le scene ambientate fuori dalle grotte sono certamente attraenti, ma è difficile realizzare un film brutto in un contesto così bello. Dentro le grotte, invece, è, ovviamente, buio e terribilmente terribile. E probabilmente è una cosa positiva nel senso che è più facile permettersi di usare CGI mediocre. Sotto questo aspetto, Devil's Mouth non è né brutto né ben realizzato. Finisce per essere un po' un 'meh'. Poi lo squalo inizia a saltare fuori dall'acqua per catturare lucciole o qualcosa del genere, e questo è... inaspettato. E si diverte molto a sbattere contro le formazioni di grotte come se avesse un ariete nell'armatura. Quando si incastra la testa in una cavità, uno dei personaggi urla che 'gli squali non possono nuotare all'indietro', e per un attimo penso che faranno un Deep Blue Sea per dimostrare che il povero creatura si sbaglia. Ma evitano questo. Mezzo punto a favore o qualcosa del genere.

Speravo che Devil's Mouth almeno offrisse un intrattenimento degno di essere visto in modalità automatica, ma riesce a malapena a riuscire anche questo. Sono diventato sempre più impaziente col passare degli anni, e qui perdo la concentrazione e inizio a controllare l'orologio, chiedendomi quando finirà tutto. Quindi, se ti intratteni facilmente, sei paziente e ti piace unirti a un gruppo di adolescenti irritanti e a uno squalo scontroso in viaggio, forse Devil's Mouth fa proprio al caso tuo. Altrimenti, è meglio mantenere una distanza di sicurezza. E a proposito: il miglior film sugli squali dell'anno finora si chiama Thrash. Non era brillante, ma nemmeno una schifezza. Questo è tutto da parte mia.