Il genere giallo giallo è esploso negli ultimi tempi. Ci sono così tanti nuovi progetti in arrivo in questo segmento che può essere difficile tenerne traccia e altrettanto difficile determinare quali valgano la pena. Di recente, Netflix ha presentato in anteprima un nuovo progetto in questo settore, un film noto come The Woman in Cabin 10, e potresti aver visto la sua line-up costellata di star e chiederti se merita una visione. Francamente, questo è in discussione.

La premessa di questo film è che un giornalista investigativo è stato invitato a partecipare a un viaggio in yacht di lusso che segna l'addio, se vogliamo, di un ricco filantropo. Il viaggio vede a bordo diverse socialite e celebrità, ognuna delle quali è presente per assistere agli ultimi giorni dell'assurdamente ricca Anne Bullmer, che potrebbe sembrare un modo piacevole per trascorrere qualche giorno in mare aperto, ma in realtà si trasforma in un incubo. La prima notte, la donna che risiede nella cabina 10 viene uccisa, gettata in mare nel duro Mare del Nord, e questo fa sì che il giornalista di Kiera Knightley, Lo, insista per svelare la verità. Ma è qui che viene introdotto il trucco. Ad ogni svolta che fa, le prove scompaiono e smettono di sembrare un omicidio e più come i deliri di una donna pazza. Eppure viene minacciata di smettere di cercare risposte, quindi dove sta davvero la verità...?

HQ

La premessa è in realtà solida e ha una profondità interessante. C'è un mistero avvincente al centro di questo film che ti fa iniziare a mettere in discussione Lo e ciò che ha visto. Il gaslighting e il modo in cui la narrazione è costruita attorno a questo è efficace, ma questo è il problema allo stesso tempo, poiché oltre a questo The Woman in Cabin 10 non ha davvero alcun asso nella manica.

La trama ruota attorno a questa lista di ricchi passeggeri di yacht che ti vengono presentati ma che poi non hanno quasi alcuna influenza sulla storia su tutta la linea. Non importa davvero che Hannah Waddingham, Daniel Ings, Kaya Scodelario, Paul Kaye, Christopher Rygh e David Morrissey siano a bordo e interpretino personaggi perché non hanno alcuno scopo. E questo in particolare brucia in quanto si tratta di personaggi interessanti con una profondità che vale la pena esplorare e che apparentemente non è mai stata nemmeno un pensiero nel processo di creazione.

Annuncio pubblicitario:

Invece la storia si concentra su Lo e su come naviga in una trama che orbita attorno al marito di Guy Pearce, ben parlato ma misterioso, di Anne, Richard. Lui ha dei segreti e lei vuole scoprirli, e questo lo porta a esplorare ogni angolo dello yacht, parlando con i passeggeri e con l'equipaggio per capire chi fosseThe Woman in Cabin 10 e perché nessuno sappia nulla della sua esistenza. Certo, Knightley e Pearce vanno bene nei rispettivi ruoli, ma non scappano con le loro interpretazioni, rubando i riflettori in ogni occasione. Piuttosto, sono solo utili come protagonisti, il che diventa più un problema quando il film manca davvero di personaggi secondari convincenti su cui spostare l'attenzione.

Potresti ancora pensare che, nonostante questi vizi, la durata di 90 minuti significhi almeno che The Woman in Cabin 10 non ti fa perdere tempo, ma ci sono momenti in questa trama che si muovono troppo lentamente, spacchettando una storia che non si precipita mai verso sviluppi significativi. Striscia fino al finale esplosivo che quasi ti coglie alla sprovvista per la rapidità con cui tutto si conclude. Si arriva al punto che quando scorrono i titoli di coda, sembra un po' sorprendente che sia finita, tutto a causa del ritmo sbilanciato e incoerente.

Annuncio pubblicitario:

Ma ancora una volta è lo sviluppo del personaggio il vero colpevole qui, poiché lo sceneggiatore/regista Simon Stone ha chiaramente deciso di gettare questo elemento nel Mare del Nord insieme alla sua misteriosa donna. E questa è una cosa fondamentale da notare perché i gialli e le storie di gialli prosperano sullo spettatore che è perplesso quanto il protagonista, chiedendosi sempre quale sospettato sia l'assassino. Ma qui, anche dopo 30 minuti, sei abbastanza convinto che possa essere solo una persona poiché non viene dato alcuno sforzo al resto del cast. Naturalmente, una volta che si hanno queste informazioni in mano, le domande sono come e perché è avvenuto l'omicidio, e sicuramente c'è una narrazione più interessante da esplorare qui, ma avrebbe potuto e dovuto essere molto meglio.

Per farla breve, 90 minuti The Woman in Cabin 10 non chiede molto allo spettatore, ma è anche una storia piuttosto mal costruita che non ha la grazia e l'abilità di navigare nella sua premessa. È un altro film Netflix che francamente avrebbe potuto essere buttato via senza alcuna preoccupazione, in quanto non riesce a lasciare molta impressione sullo spettatore nonostante abbia un cast forte e un budget chiaramente competente.