HQ

I Avengers sono spariti. Inaccessibile. Mancante. Questo è vero sia per il pubblico cinematografico che per i personaggi che popolano il Marvel Cinematic Universe. La nefasta direttrice della CIA di Julia Louis-Dreyfus, Valentina Allegra de Fontaine, ha preso il controllo diAvengers Tower New York City e sta usando il vecchio stato per ripulire la sua miriade di esperimenti dopo che il Congresso degli Stati Uniti ha cercato di incastrarla. Una di queste "donne delle pulizie" è Yelena Belova (Florence Pugh) che, dopo la morte della sorella, non si è più ritrovata. Tuttavia, insieme a un gruppo di altri stravaganti antieroi di serie C, come un candidato fallitoCaptain America e il suo imbarazzante padre super-soldato sovietico, trova qualcosa per cui vale la pena combattere quando il segreto più oscuro di Valentina viene a galla.

Da Endgame, le cose non sono davvero andate avanti - narrativamente parlando. Abbiamo avuto un'introduzione dopo l'altra di nuovi potenziali eroi che potrebbero prendere il sopravvento, ma nulla è rimasto davvero impresso nella mente del pubblico cinematografico, e alcuni fan hanno dato un'occhiata interamente. Thunderbolts*, d'altra parte, è pensato per essere un ponte verso la prossima era Marvel e su diversi livelli, la risposta di Marvel Suicide Squad riesce effettivamente a coinvolgere e intrattenere. Questo grazie a una sceneggiatura leggermente più intelligente del solito che si concentra più sulle aree grigie che sull'azione di cappa e spada, anche se c'è un po' di questo verso la fine.

Hannah John-Kamen porta molta vita ed energia a un personaggio altrimenti piuttosto piatto.

Thunderbolts* è ben ponderato quando si tratta dell'antagonista. È facile simpatizzare con il cattivo del film quanto è facile da temere, ed è al centro del conflitto principale del film. Ma il vero antagonista del film è, curiosamente, la malattia mentale. Molti dei personaggi sono profondamente depressi e molto viene deriso in superficie, ma all'interno di questi personaggi dei fumetti soffrono molto. Sfortunatamente, non tutti i personaggi riescono ad essere così tridimensionali, ma mi piacciono molto le dinamiche di questi antieroi disadattati. Pugh è particolarmente brillante nei panni del profondamente infelice Widow in un cast già solido.

Annuncio pubblicitario:

Il film affronta il vuoto senza fine che arriva dopo anni di tensione psicologica e assume un effetto orribile quando si manifesta in forma fisica. È un concetto rinfrescante che salva Thunderbolts* dall'essere la tipica Marvel mediocrità. Di solito, calci e pugni sono la soluzione a molti problemi nei filmMarvel, ma in questo film ci vuole più della semplice violenza fisica per superare il vero problema: la depressione.

Detto questo, la logica del film è un po' fragile, che purtroppo è una caratteristica comune di questi film. Trovo anche che l'umorismo non sempre vada a segno, specialmente quando i personaggi adulti a volte parlano come adolescenti sarcastici. Alcuni elementi sembrano leggermente forzati. Ti rimane anche un cattivo retrogusto dopo che i registi si sono sbarazzati di un certo personaggio non appena viene introdotto. La dolorosa storia di quel personaggio non valeva davvero la pena di essere raccontata? Sembrava uno spreco inutile.

Nel complesso, tuttavia, Thunderbolts* è riuscito a sorprendermi. Certo, devi fare i compiti per capire chi è Walker, per esempio, ma è un film guidato che non contiene un secondo noioso e affronta temi leggermente più stimolanti rispetto alla media dei film Marvel. Solo il colpo di scena verso la fine del film (ci sono due scene post-credits) è più interessanteMarvel delle esperienze degli ultimi anni. In altre parole, Thunderbolts* (sì, c'è un punto in questo asterisco) è il pugno di ritorno di cui questo universo aveva bisogno per ravvivare l'interesse per i futuri Avengers film.

Annuncio pubblicitario: