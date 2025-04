Thunderbolts* voleva che Man-Thing si unisse al team

HQ

Mentre la MarvelThunderbolts* ha in gran parte una squadra composta da normali esseri umani, non è sempre stato così il piano. Il regista Jake Schreier aveva sperato in un'inclusione mostruosa nella squadra. Vale a dire, voleva che Man-Thing facesse il suo debutto nel MCU nel Thunderbolts*.

Parlando nell'ultimo numero di SFX (tramite GamesRadar), Schreier ha riconosciuto che Man-Thing è stato alla fine preso da un'altra squadra, poiché è apparso nello speciale Werewolf by Night su Disney+ nel 2022.

"Tutto ha funzionato per il meglio", Ha detto Schreier. Ha continuato spiegando come ha scelto la squadra per Thunderbolts*, dicendo che non si trattava solo di trovare cattivi che potessero diventare buoni. "Si trattava di guardare attraverso l'MCU e non solo di trovare cattivi che potessero essere buoni, ma personaggi che esistevano più su quel piano moralmente grigio o che erano potenzialmente destinati a qualcos'altro, ma poi qualcosa è andato storto", ha detto.

Thunderbolts* uscirà nelle sale il 2 maggio.