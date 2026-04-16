Turno finale dell'Euroleague, classifica e scenari alla fine della stagione regolare
Partite di EuroLeague il giovedì 16 aprile e venerdì 17 aprile.
L'ultima giornata di partita della stagione regolare Euroleague inizia oggi giovedì 17 aprile, giornata 38, con alcune squadre che si contendono le ultime opzioni play-off e prosegueno la loro stagione in Europa.
In Euroleague, le migliori sei squadre si qualificano per i play-off, mentre le squadre classificate dal 7° al 10° posto si qualificano per i play-in. I primi 5 posti hanno garantito i play-off (Olympiacos, Valencia, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv e Fenerbhaçe), e Zalgiris, Panathinaikos e Crvena Zvezda si contendono l'ultimo posto play-off, con lo Zalgiris che ha il miglior accordo: se vincono contro il Parigi, si assicurano il sesto posto. Il Panathinaikos finirebbe sesto solo se avesse vinto Anadolu Efes e Zalgiris e Monaco perderanno entrambi.
Nel frattempo, Barcellona e Dubai si contenderanno l'ultima posizione dei play-in (decima testa di serie), con il Barcellona in vantaggio: solo una sconfitta contro il Bayern e una vittoria di Dubai su Valencia li eliminerebbero. Dubai finirebbe decima solo se vincesse e Barcellona perdesse.
Partite di EuroLeague giovedì 16 aprile
- Lione Villeurbanne vs. Fenerbahce: 20:00 CEST, 19:00 BST
- Maccabi Tel Aviv vs. Virtus Bologna: 20:05 CEST, 19:05 BST
- Olympiacos vs. Milan: 20:15 CEST. 19:15 BST
- Partizan vs. Baskonia: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Real Madrid vs. Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST
Partite di EuroLeague venerdì 17 aprile
- Zalgiris Kaunas vs. Paris Basket: 19:00 CEST, 18:00 BST
- AS Monaco vs. Hapoel IBI Tel Aviv: 19:30 CEST, 18:30 BST
- Dubai Basketball vs. Valencia Canestro: 20:00 CEST, 19:00 BST
- Panathinaikos AKTOR Atene vs. Anadolu Efes Istanbul: 20:15 CEST, 19:15 BST
- FC Barcelona vs. FC Bayern Monaco: 20:30 CEST, 19:30 BST
Classifica EuroLeague prima del round 38 con rapporto vittorie-sconfitte:
- Olympiacos (25-12)
- Valencia Basket (24-13)
- Real Madrid (23-14)
- Hapoel Tel Aviv (23-14)
- Fenerbahçe (23-14)
- Žalgiris (22-15)
- Crvena Zvezda (21-16)
- Panathinaikos (21-16)
- AS Monaco (21-16)
- Barcellona (20-17)
- Dubai (19-18)
- Maccabi Tel Aviv (18-19)
- Bayern Monaco (17-20)
- Milano (17-20)
- Parigi (15-22)
- Partizan (15-22)
- Baskonia (13-24)
- Virtus Bologna (13-24)
- Anadolu Efes (12-25)
- Lyon-Villeurbanne (8-29)