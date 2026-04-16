Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Turno finale dell'Euroleague, classifica e scenari alla fine della stagione regolare

Partite di EuroLeague il giovedì 16 aprile e venerdì 17 aprile.

HQ

L'ultima giornata di partita della stagione regolare Euroleague inizia oggi giovedì 17 aprile, giornata 38, con alcune squadre che si contendono le ultime opzioni play-off e prosegueno la loro stagione in Europa.

In Euroleague, le migliori sei squadre si qualificano per i play-off, mentre le squadre classificate dal 7° al 10° posto si qualificano per i play-in. I primi 5 posti hanno garantito i play-off (Olympiacos, Valencia, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv e Fenerbhaçe), e Zalgiris, Panathinaikos e Crvena Zvezda si contendono l'ultimo posto play-off, con lo Zalgiris che ha il miglior accordo: se vincono contro il Parigi, si assicurano il sesto posto. Il Panathinaikos finirebbe sesto solo se avesse vinto Anadolu Efes e Zalgiris e Monaco perderanno entrambi.

Nel frattempo, Barcellona e Dubai si contenderanno l'ultima posizione dei play-in (decima testa di serie), con il Barcellona in vantaggio: solo una sconfitta contro il Bayern e una vittoria di Dubai su Valencia li eliminerebbero. Dubai finirebbe decima solo se vincesse e Barcellona perdesse.

Partite di EuroLeague giovedì 16 aprile


  • Lione Villeurbanne vs. Fenerbahce: 20:00 CEST, 19:00 BST

  • Maccabi Tel Aviv vs. Virtus Bologna: 20:05 CEST, 19:05 BST

  • Olympiacos vs. Milan: 20:15 CEST. 19:15 BST

  • Partizan vs. Baskonia: 20:30 CEST, 19:30 BST

  • Real Madrid vs. Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST

Partite di EuroLeague venerdì 17 aprile


  • Zalgiris Kaunas vs. Paris Basket: 19:00 CEST, 18:00 BST

  • AS Monaco vs. Hapoel IBI Tel Aviv: 19:30 CEST, 18:30 BST

  • Dubai Basketball vs. Valencia Canestro: 20:00 CEST, 19:00 BST

  • Panathinaikos AKTOR Atene vs. Anadolu Efes Istanbul: 20:15 CEST, 19:15 BST

  • FC Barcelona vs. FC Bayern Monaco: 20:30 CEST, 19:30 BST

Classifica EuroLeague prima del round 38 con rapporto vittorie-sconfitte:


  1. Olympiacos (25-12)

  2. Valencia Basket (24-13)

  3. Real Madrid (23-14)

  4. Hapoel Tel Aviv (23-14)

  5. Fenerbahçe (23-14)

  6. Žalgiris (22-15)

  7. Crvena Zvezda (21-16)

  8. Panathinaikos (21-16)

  9. AS Monaco (21-16)

  10. Barcellona (20-17)

  11. Dubai (19-18)

  12. Maccabi Tel Aviv (18-19)

  13. Bayern Monaco (17-20)

  14. Milano (17-20)

  15. Parigi (15-22)

  16. Partizan (15-22)

  17. Baskonia (13-24)

  18. Virtus Bologna (13-24)

  19. Anadolu Efes (12-25)

  20. Lyon-Villeurbanne (8-29)

Turno finale dell'Euroleague, classifica e scenari alla fine della stagione regolare
kcube - kaan baytur / Shutterstock

This post is tagged as:

SportEurolegabasket


Caricamento del prossimo contenuto