Turno finale dell'Euroleague, classifica e scenari alla fine della stagione regolare

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L'ultima giornata di partita della stagione regolare Euroleague inizia oggi giovedì 17 aprile, giornata 38, con alcune squadre che si contendono le ultime opzioni play-off e prosegueno la loro stagione in Europa.

In Euroleague, le migliori sei squadre si qualificano per i play-off, mentre le squadre classificate dal 7° al 10° posto si qualificano per i play-in. I primi 5 posti hanno garantito i play-off (Olympiacos, Valencia, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv e Fenerbhaçe), e Zalgiris, Panathinaikos e Crvena Zvezda si contendono l'ultimo posto play-off, con lo Zalgiris che ha il miglior accordo: se vincono contro il Parigi, si assicurano il sesto posto. Il Panathinaikos finirebbe sesto solo se avesse vinto Anadolu Efes e Zalgiris e Monaco perderanno entrambi.

Nel frattempo, Barcellona e Dubai si contenderanno l'ultima posizione dei play-in (decima testa di serie), con il Barcellona in vantaggio: solo una sconfitta contro il Bayern e una vittoria di Dubai su Valencia li eliminerebbero. Dubai finirebbe decima solo se vincesse e Barcellona perdesse.

Partite di EuroLeague giovedì 16 aprile



Lione Villeurbanne vs. Fenerbahce: 20:00 CEST, 19:00 BST



Maccabi Tel Aviv vs. Virtus Bologna: 20:05 CEST, 19:05 BST



Olympiacos vs. Milan: 20:15 CEST. 19:15 BST



Partizan vs. Baskonia: 20:30 CEST, 19:30 BST



Real Madrid vs. Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST



Partite di EuroLeague venerdì 17 aprile



Zalgiris Kaunas vs. Paris Basket: 19:00 CEST, 18:00 BST



AS Monaco vs. Hapoel IBI Tel Aviv: 19:30 CEST, 18:30 BST



Dubai Basketball vs. Valencia Canestro: 20:00 CEST, 19:00 BST



Panathinaikos AKTOR Atene vs. Anadolu Efes Istanbul: 20:15 CEST, 19:15 BST



FC Barcelona vs. FC Bayern Monaco: 20:30 CEST, 19:30 BST



Classifica EuroLeague prima del round 38 con rapporto vittorie-sconfitte:



Olympiacos (25-12)

Valencia Basket (24-13)

Real Madrid (23-14)

Hapoel Tel Aviv (23-14)

Fenerbahçe (23-14)

Žalgiris (22-15)

Crvena Zvezda (21-16)

Panathinaikos (21-16)

AS Monaco (21-16)

Barcellona (20-17)

Dubai (19-18)

Maccabi Tel Aviv (18-19)

Bayern Monaco (17-20)

Milano (17-20)

Parigi (15-22)

Partizan (15-22)

Baskonia (13-24)

Virtus Bologna (13-24)

Anadolu Efes (12-25)

Lyon-Villeurbanne (8-29)

