Vending Dokan!: Cozy Kiosk è un gioco inattivo incentrato sulla gestione del proprio chiosco

I giochi inattivi continuano a diventare sempre più popolari, servendo come un modo per spezzare la banalità del 9-5 con modi per saltare rapidamente su un gioco e fare qualcosa di leggero e divertente. Durante lo spettacolo Wholesome Games Direct, abbiamo appena appreso che un'altra ossessione oziosa è appena arrivata su PC tramite Steam, con tutto questo per riempire i tuoi tempi di inattività al lavoro con un diverso tipo di lavoro.

Conosciuto come Vending Dokan!: Cozy Kiosk, questo è considerato un "affascinante gioco di simulazione inattivo per creare e gestire il tuo impero di distributori automatici". Ci è stato detto che offre musica rilassante e un'atmosfera rilassata, e che, sia che tu stia adottando un approccio più pratico o passivo, è fondamentalmente progettato per essere goduto al tuo ritmo.

Dato che puoi giocare oggi su PC, assicurati di dare un'occhiata al trailer di lancio qui sotto per vedere se questo gioco fa per te.