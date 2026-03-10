HQ

Anche se la mia tolleranza per la propaganda di guerra americana "oorah" potrebbe essere diminuita negli ultimi anni, ci sono ottimi esempi di film che usano un quadro molto militarista e quasi ispirato all'americana, e che colpiscono... beh, il bersaglio. Inoltre, ho ripetutamente apprezzato "l'uomo sul campo contro probabilità apparentemente insormontabili", un presupposto dove i bravi attori sono riusciti a sgranchirsi le gambe, da DiCaprio in The Revenant a Amber Midthunder in Prey.

Ma War Machine non è un buon esempio di nessuno dei due, né come pezzo di iperrealismo pro-militarista ispiratore, né come film "uomo sul campo", né semplicemente come un intrattenimento rilassato e informale in compagnia del ragazzo dalle spalle larghe di Reacher.

Vale davvero la pena rivisitare il già citato Prey, dato che la premessa è molto nel flusso di scia qui. I nuovi reclutati Ranger stanno per sostenere l'esame finale sul campo, ma quello che pensano sia il loro obiettivo è in realtà un War Machine (War Machine - capito?) di un pianeta alieno, che dà la caccia sconsideratamente ai soldati, che in modo comico insistono nel chiamarsi a vicenda con i numeri di recluta Ranger, anche dopo che la forza superiore aliena inizia a farli a pezzi. Nel mezzo di tutto ciò, troviamo l'81 traumatizzato, interpretato da Alan Ritchson, che cerca disperatamente qualcosa di umano e con cui ci si possa identificare, ma semplicemente non riesce a salvare il materiale imbarazzantemente povero.

Ci sono quelli che hanno lodato War Machine definendolo "vecchia scuola", intrattenimento pieno di cliché di un'epoca passata, ma io dico che War Machine è davvero solo stupido. Non "intrattenimento stupido" nel senso in cui ti riferisci ai tuoi piaceri colpevoli a casa, ma semplicemente costruito in modo poco intelligente.

Pensate a Prey - quel film non era perfetto - ma è riuscito a preparare con grazia uno scontro violento con una superpotenza aliena e una preda che si rivela più difficile da uccidere di quanto si pensasse inizialmente. Il Predator fa paura, è abile, ha un'iconografia che mette subito in scena la scena. Confrontalo con il nemico pesante, noioso e poco ispirato di War Machine - come un AT-ST interpretato in un JRPG sdolcinato - non è né spaventoso, né espressivo, né emozionante da guardare.

E poi c'è Ritchson. Vedo che molti amano la sua presenza onesta e fisica in Reacher, e che quella serie gli ha apparentemente dato anche scene e archi narrativi che si adattano al suo temperamento e ai suoi punti di forza. Non commenterò qui le sue capacità generali, ma dirò che War Machine senza dubbio rende tutti i coinvolti attori peggiori di quanto probabilmente siano. Il passato tragico con suo fratello, interpretato da Jai Courtney, non ha davvero effetto, soprattutto quando dovrebbe servire come una sorta di stimolo per "farsi avanti" come leader.

Ci sono molti film "stupidi" là fuori, costruzioni semplici con abbastanza valore di intrattenimento onesto e di basso livello da permetterti di spegnere facilmente il cervello analitico. Ma War Machine ti fa semplicemente alzare gli occhi al cielo fino alla nuca. Non è così autoconsapevole come altri lo lodano, e quindi mi sento molto sicuro quando dico: "guarda qualcos'altro!"