Zelensky sollecita una maggiore pressione sulla Russia, afferma che il cessate il fuoco potrebbe essere stabilito in qualsiasi momento

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un aumento delle sanzioni e una più forte cooperazione europea in materia di difesa per spingere Mosca verso un cessate il fuoco, che secondo lui potrebbe entrare in vigore in qualsiasi momento.

Durante la sua visita a Praga, ha sottolineato che solo una pressione sostenuta sulla Russia può costringere a progressi significativi, poiché il Cremlino continua a resistere alle richieste di una tregua più ampia. Per ora, resta da vedere come Mosca risponderà a questi rinnovati appelli.