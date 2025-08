007 First Light è il gioco IOI più veloce a raggiungere 500k liste dei desideri

HQ

007 First Light ha raggiunto 500.000 liste dei desideri su Steam. Questa è la prima pietra miliare che IO Interactive ha stabilito per il gioco, il che significa che i fan riceveranno una ricompensa sia quando verrà rilasciato007 First Light sia prima che prima.

IOI ha notato che questo 007 First Light ha raggiunto 500k liste dei desideri più velocemente di qualsiasi altro gioco passato e ha ringraziato i fan per il loro entusiasmo in un nuovo post su Steam. Inoltre, ha anche ricordato alle persone che non hanno ancora inserito il gioco nella lista dei desideri che se lo fai, puoi aiutare a raggiungere più traguardi, che daranno più ricompense.

La ricompensa per 500k liste dei desideri è una skin unica per Bond chiamata Savannah Bloom, in cui indossa una soave camicia hawaiana. Presto avremo anche un drop di alcuni sfondi animati. Il prossimo traguardo, che è per un milione di liste dei desideri, offre una skin gadget e un overlay di streaming, il traguardo per 1,25 milioni è una skin deluxe e uno sviluppatore AMA, e se i fan raggiungono 1,5 milioni di liste dei desideri, è in serbo una ricompensa segreta.

007 First Light uscirà nel 2026 per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2.