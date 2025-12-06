HQ

Non c'è quasi nessun genere che non sia stato tentato di essere rimosso. Poker, giochi di strategia tattica e banditi a un braccio solo hanno avuto il loro turno insieme ai più classici side-scroller e varianti a doppio joystick. Ora, dopo qualche esperimento timoroso (ad esempio Streets of Rage 4 DLC), anche i picchiaduro hanno ricevuto un colpo deciso. Il genere è una scelta ovvia, dato che è cresciuto insieme al delizioso profumo del cibo fritto, che ricorda le vorace macchine arcade che avevano sempre spazio per una moneta in più, così che io e i miei amici potessimo forse andare un po' oltre.

Il co-sviluppatore di Streets of Rage 4, Guard Crush, ha chiaramente fatto lo stesso collegamento, avendo unito le forze con lo studio di animazione Supamonks e con l'editore francese di retrò per eccellenza, DotEmu, con l'obiettivo di creare un classico picchiaduro con una struttura roguelike come svolta esotica. Questo è interessante di per sé quando si parla di uno dei portabandiera del genere, ma le sorprese non finiscono qui. Invece di lavorare con una serie esistente, Guard Crush e soci hanno creato un universo fantasy originale con una mitologia sorprendentemente ricca. Non è esattamente la norma per i picchia-em-up, anche se Golden Axe, tra gli altri, hanno dimostrato che la combinazione funziona.

Fortunatamente, la cosa più interessante di Absolum non è questo mix eclettico di generi. Sono stato attratto nell'universo dallo stile di animazione setoso ed espressivo, dalla vasta ma raffinata palette di colori e dagli sfondi epici. È come un romanzo grafico davvero interessante o un cartone animato del sabato mattina portato in vita, e vedere una nuova zona o anche solo rivisitare una vecchia (e lo farai una o due volte) è un piacere estetico.

Come suggerisce l'etichetta beat-em-up, però, ti aspetta tutto tranne una passeggiata tranquilla. No, qui devi combattere, e fortunatamente è bello quanto le foreste idilliache, le paludi umide e i crateri catastrofici che forniscono lo sfondo delle risse. In breve, Absolum riesce a catturare la qualità croccante che i migliori picchiaduro possiedono. Ogni singolo pugno, bastone e spada che schiaccia i nemici si percepisce, perché sia le animazioni tue che quelle dei nemici sono così vivide e reattive, e gli effetti sonori nitidissimi aumentano l'immersione prima che Guard Crush completi con dettagli in eccesso come il rallentatore quando un boss viene spezzato o l'ultimo nemico di un'ondata finisce al finale.

I comandi sono ovviamente semplici. Hai un attacco leggero e uno pesante, una schivata che può essere estesa in una corsa, un salto che può essere combinato con i tuoi attacchi, un attacco speciale che costa mana e, naturalmente, un attacco supremo che puoi usare solo raramente. Ci sono combinazioni, ma sono poche e non permanenti. Invece, l'attenzione è posta sul classico stile roguelike e costruzione rapida man mano che la tua partita procede. All'inizio sono rimasto deluso da quante poche opzioni io e il mio partner di cooperativa avessimo per personalizzare i nostri personaggi, finché non ho capito che Absolum impiega solo un po' più di tempo per introdurre le opzioni disponibili. Nello spirito del genere fantasy, il gioco utilizza diversi elementi come fuoco, acqua, tuono, vento e alcuni altri esoterici, ma non puoi scegliere i potenziamenti del tuono finché non hai trovato il cosiddetto rituale del tuono nel mondo. Quindi, all'inizio, ti verranno offerti gli stessi elementi più e più volte, il che diventa monotono, specialmente se vieni da Hades 2, che offre molta varietà fin dall'inizio. E non aiuta il fatto che non ci sia molta varietà all'interno dei singoli elementi.

Ma abbi coraggio se ti ritrovi a combattere la monotonia dopo qualche ora, perché migliora. All'improvviso, hai 5-6 elementi con cui lavorare, e all'inizio del secondo bioma hai un NPC che ti permette di combinare e migliorare elementi, e poi tutto diventa davvero divertente e flessibile quando trovi sinergie che quasi ti permettono di dividere il gioco in due. È gratificante, ma continuo a sostenere che Absolum avrebbe trato beneficio dall'allentare un po' prima le redini della costruzione e della costruzione.

I potenziamenti permanenti non sono nemmeno la caratteristica più forte del gioco. Esistono in tre forme diverse e influenzano il tuo personaggio, il suo set di mosse e i potenziamenti che puoi trovare durante le partite. Esempi del primo includono una resurrezione alla morte o attacchi critici migliori, il moveset dà accesso a nuovi attacchi speciali, mentre il secondo aggiunge una notevole varietà alle partite. No, il problema non è la quantità di potenziamenti permanenti, ma piuttosto il modo semplificato in cui li aggiungi sempre. Non ci sono scelte difficili come in Hades 2, dove devi considerare se un miglioramento vale più del dover eliminare un altro, e la valuta che usi si presenta in tre forme, che vengono raccolte abbastanza automaticamente. Si percepiscono facilmente i cambiamenti e fa piacere diventare più forti, ma il processo di sblocco è un po' deludente.

Lo stesso si può dire dell'area di partenza in generale. È un posto splendido con viste fantastiche sul mondo di Talamh, ma gli NPC che lo popolano non hanno molto da dire, quindi a parte i potenziamenti, essere rimandati all'inizio raramente dà origine a nuovi sviluppi entusiasmanti. Un problemaEvil Empire che, tra l'altro, soffriva anche Rogue Prince of Persia.

D'altra parte, il quadro è completamente diverso quando parti per uccidere il malvagio re sole Azra, che ha reso Talamh schiavo mentre si crogiola nella sua torre nella capitale. Similmente a Dead Cells e Rogue Prince of Persia, Absolum utilizza un approccio ramificato alle esecuzioni. Il primo mondo, Grandery, ha un numero impressionante di percorsi, tutti portano al primo grande boss, il meravigliosamente animato re scheletro Underking. Si sbloccano tramite missioni secondarie opzionali e aiutano a dipingere un quadro sorprendentemente ricco di Talamh, che però non è del tutto supportato dalla narrazione centrale, che non supera mai i cliché classici.

All'inizio sono rimasto un po' deluso dal secondo mondo del gioco, che sembra limitato nelle sue possibilità. Fino a quando non ho scoperto che, dopo qualche tentativo di abbandonarlo, si ha davvero l'opportunità di scegliere un mondo completamente diverso, con le sue storie secondarie, boss e un'espressione visiva completamente diversa.

In questo modo, Absolum riesce a rimanere fresco da una run all'altra, anche se gli ambienti più artigianali limitano in realtà il modo procedurale in cui Guard Crush può affrontare il compito. Inoltre, ci sono quattro personaggi giocabili molto distinti, ognuno con la propria storia personale. E a differenza di Rogue Prince of Persia, dove il tuo obiettivo sembrava sempre un compito principale specifico da risolvere prima di ogni altra cosa, il 'ditto di Absolum ispira un'esplorazione più curiosa e basata sul desiderio di ciò che il bellissimo mondo ha da offrire. Ben fatto per un umile picchiaduro di qualità.

Nel complesso, Absolum non è forte come l'altro grande roguelike d'azione di quest'anno, Hades 2. Ma in realtà, mi sono divertito ancora di più a picchiare i Sun King Azra che a riprendersi la casa di mio padre da mio nonno. Forse perché la combinazione di generi di Absolum sembra incredibilmente fresca, mentre Hades 2 percorre in gran parte terreni familiari. E poi adoro il combattimento croccante e il mondo sorprendentemente ben sviluppato, presentato in modo così bello e vivido. Una delle grandi sorprese positive dell'anno.