Alan Ritchson pensa che un filmReacher "farebbe un disservizio ai libri"

JackReacher è un personaggio ben noto nel mondo dell'intrattenimento di oggi, non solo per la popolare seriePrime Video con protagonista Alan Ritchson, ma anche per l'eccellente materiale di partenza di Lee Child, e anche per i film live-action con Tom Cruise. Considerando che Reacher si sta rivelando un immenso successo per la piattaforma di streaming di Amazon, possiamo aspettarci di vedere Amazon MGM Studios riportare il franchise nei cinema?

Reacher stesso, Ritchson, spera che non sia così. Parlando con Men's Journal, afferma che l'attuale formato televisivo funziona meglio quando si tratta di adattare i libri e che un formato cinematografico più breve probabilmente renderebbe un cattivo servizio al materiale originale.

"Non posso parlare con i film. Mi piace così tanto il formato che abbiamo, e funziona così bene dove facciamo un libro a stagione. Penso che otto episodi siano il tempo perfetto per far uscire un libro".

E continua: "Penso che probabilmente renderebbe un cattivo servizio ai libri. Non so se lotterei per i film. Mi piace essere in grado di intrecciare quelli che sembrano due, tre o quattro film intorno a Reacher durante tutto l'anno. Sono contento di come stanno le cose".

Solo perché sembra cheReacher non tornerà sul grande schermo, Ritchson fa notare che è"super committed" al ruolo e che lui ePrime Video " continueranno per molto tempo".