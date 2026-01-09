news
Street Fighter 6
Alex arriverà a Street Fighter 6 all'inizio della primavera
È stato presentato il prossimo picchiaduro a unirsi al popolare gioco di Capcom.
Capcom ha già confermato quali personaggi arriveranno in Street Fighter 6 come parte di Year 3 del popolare gioco, quindi non è stata una sorpresa vedere il trailer di Alex.
L'iconico combattente si unirà a Street Fighter 6 all'inizio della primavera come terza aggiunta al Year 3 Character Pass. I fan possono anche acquisirlo separatamente usando Fighter Coins, ma se possiedi già il Pass che dà accesso a Sagat e C. Viper al momento, potrai anche portare presto in azione Alex.
Non ci viene detto molto altro ufficialmente sull'introduzione di Alex in Street Fighter 6 al momento, ma sappiamo che sarà seguito da Ingrid, che debutterà nel gioco verso la tarda primavera per completare Year 3 delle aggiunte di personaggi.