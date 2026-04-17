Alexander Morton, la voce di Zoltan Chivay di The Witcher 3: Wild Hunt, è venuto a mancare

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È stato confermato che l'attore scozzese Alexander Morton è purtroppo deceduto. Recentemente ampiamente riportato, Morton aveva 81 anni quando morì e sta lasciando un'eredità che include lavori su alcuni videogiochi amati.

Per prima cosa, Morton era noto come la voce del nano Zoltan Chivay sia in The Witcher 2: Assassins of Kings che in The Witcher 3: Wild Hunt. Dopo la sua scomparsa, CD Projekt Red ha condiviso un breve tributo, affermando:

"Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa di Alexander Morton, la voce dell'amato Zoltan Chivay in The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici.

"Grazie per aver dato vita a Zoltan. Il Continente ti sta già senza".

Oltre al suo ruolo nella serie The Witcher, Morton è apparso anche in Fable II, Killzone II, Ni No Kuni: L'ira della strega bianca e nell'edizione PS Vita di Little Big Planet. Questo si aggiunge a una ricchezza di ruoli nel cinema e in televisione nel corso della sua illustre carriera.

Riposa in pace, Alexander.