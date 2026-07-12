Alix Wilton Regan ha girato sia Tomb Raider: Legacy of Atlantis che Catalyst uno dopo l'altro

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Alix Wilton Regan, la nuova Lara Croft per i videogiochi Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst (e anche per i prevedibili giochi Tomb Raider se tutto andrà bene), ha fatto un cambiamento notevole per la sua prima esperienza come Lara. Entrò in piena produzione per entrambi i giochi due consecutivi, un paio d'anni dopo aver ottenuto il ruolo.

"Sono stato scelto [nell'agosto 2022] e forse era il 2024, qualcosa del genere, quando siamo entrati in produzione completa di entrambi. Poi ho pensato, questo è grande, wow, questo è davvero grande. Non lo sapevo subito, ma sicuramente da circa due anni lavoro su entrambi i progetti contemporaneamente," ha detto Regan a Variety.

Nonostante abbia girato entrambi contemporaneamente, Regan ha detto di aver adottato un approccio un po' diverso per Catalyst. "Sto cercando di far sentire Lara ad Atlantis un po' più giovane, più spalancata e un po' più innocente rispetto a Catalyst perché, ovviamente, se ci pensi logicamente, va Atlantis e poi tutti gli altri giochi, e poi si passa a Catalyst. Quindi sto cercando di mantenere quella di "Atlantide" un po' più giovane, un po' più sbarrata; non ha visto così tante cose, ma è molto una Lara che ha vissuto la trilogia di Survivor," disse.

Durante il suo periodo come Lara, Regan ha fatto molte ricerche e porta ogni sorta di influenza nella sua interpretazione. "C'è stata molta ispirazione presa dai primi tre Tomb Raiders, e poi dai film di Angelina Jolie, perché è scritto con quel tipo di arguzia, quell'intelligenza di alto livello, quel senso dell'umorismo britannico molto secco. Quindi c'è molta ispirazione che è stata presa da tutti quei progetti, prestando anche molta attenzione a ciò che Camilla [Luddington] ha fatto con la sua Lara [nella trilogia Survivor], perché quella è la precedente versione di Lara."

Sia Tomb Raider: Legacy of Atlantis che Tomb Raider: Catalyst sono previsti per il 2027.