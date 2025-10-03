Altre immagini dalla superficie Star Wars: Knights of the Old Republic Remake rottamata online

HQ

I fan dei giochi di ruolo potrebbero voler vedere qualcosa di ufficiale dal Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, ma sfortunatamente sembra che il gioco sia ancora lontano anni nella migliore delle ipotesi. Dopo che lo sviluppo di Aspyr è stato scartato e consegnato a Saber Interactive, sembra che il progetto sia effettivamente ripartito.

Tuttavia, abbiamo visto apparire immagini online da quella versione Aspyr in scatola. In precedenza, abbiamo visto i concept art di Kashyyyk nel gioco, e ora grazie a MP1st abbiamo alcuni screenshot in fase di sviluppo.

Queste schermate provengono da un ex artista Aspyr senza nome e mostrano principalmente armi, oggetti di scena e alcune strutture di gioco molto semplici. L'aspetto delle armi stesse mostra quanto di un aggiornamento visivo avremmo ottenuto dal classico gioco di ruolo, e se guardiamo lo screenshot che sembra una versione estremamente precoce del gameplay, abbiamo anche un'idea di come il gioco potrebbe aver funzionato.

Lo scambio di compagni avviene nell'angolo in basso a destra dello screenshot e vedremmo il gioco da una prospettiva in terza persona con combattimenti a distanza e corpo a corpo. È difficile dire quanto saranno simili le versioni Aspyr e Sabre del remake, ma considerando che entrambe hanno lo stesso materiale originale, non possiamo immaginare che il remake attualmente in lavorazione si allontani troppo da esso.