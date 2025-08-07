Amon fa a pezzi i nemici con ghiaccio e fuoco nel nuovo Borderlands 4 gameplay

HQ

Sì, questo sembra il mio nuovo Borderlands 4 main. L'ho detto su ogni personaggio rivelato finora, e probabilmente continuerò a dirlo su ogni personaggio fino a quando non saranno stati mostrati con nuovi trailer fantasiosi.

La nostra ultima panoramica sul gameplay si concentra su Amon, il Cavaliere Forgiatore, che brandisce asce, lance e pugni modificati in battaglia, facendo a pezzi i nemici con fuoco e ghiaccio. Il suo Crogiolo gli permette di lanciare armi elementali contro i suoi nemici, congelandoli o infliggendo ingenti danni.

Il suo potere Flagello lancia proiettili che sembrano Amon tagliati in aria per congelare e frantumare i nemici in piccole aree e, mentre aspetta che Scourge si ricarichi, può anche proteggersi con uno scudo forgiato.

Infine, c'è Onslaughter, che sembra una raccolta di tutto ciò che è stato mostrato finora, oltre ad alcuni pugni potenziati per infliggere danni elementali extra. Dai un'occhiata tu stesso al gameplay di Amon qui sotto e facci sapere se è la tua prima scelta per la tua prima Borderlands 4 corsa.

Borderlands 4 uscirà su Xbox Series X/S, PS5 e PC il 12 settembre. Una versione per Nintendo Switch 2 uscirà il 4 ottobre.