Among Us sta ricevendo una visita da Like a Dragon

Abbiamo visto molte collaborazioni inaspettate e divertenti per Among Us in passato, ma la domanda è se quest'ultima vincerà il premio. Innersloth e Sega hanno annunciato che una collaborazione con Like a Dragon prenderà il via il 26 marzo e durerà fino al 23 giugno.

Come previsto, questo include diversi oggetti cosmetici, tra cui cose che possono trasformarti in Ichiban Kasuga, Kazuma Kiryu, Goro Majima e altre chicche come una targhetta a tema Sotenbori e Nancy l'aragosta come animale domestico. E sì, certo che il karaoke è incluso. Dai un'occhiata al breve teaser nel post di Bluesky qui sotto.