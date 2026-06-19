HQ

Una delle parti più meravigliose dei videogiochi come mezzo creativo è come possano essere più di un semplice intrattenimento. Spesso ci lasciamo così coinvolgere da un gameplay intricato, grafica e direzione artistica straordinarie, prestazioni fluide e abilità tecniche che possiamo dimenticare che i videogiochi sono progettati per raccontare una storia, e a volte quelle storie possono essere importanti, strazianti ed emotivamente complesse. Questo vale sicuramente per il And Roger di TearyHand Studio.

Questo è un gioco molto conciso ma di enorme impatto che esplora le difficoltà di una donna con la demenza. È una storia presentata dagli occhi di questa donna sofferente, mentre lotta per mantenere il controllo della sua vita, tutto mentre i suoi ricordi diventano confusi e frammentati, distorti oltre ogni immaginazione. Possiamo vivere la sua vita attraverso diverse fasi tutte mescolate in un miscuglio confuso, dove confonde la sua infanzia e suo padre con quelle dei periodi successivi della sua vita e con come suo marito si inserisca in questa equazione. Ed è qui che entra in gioco il nome 'And Roger ', poiché si riferisce a un uomo sconosciuto che si impõe nella sua vita eppure è, in realtà, l'uomo di cui si è innamorata ma che ormai non riesce più a immaginare correttamente.

Possiamo vivere tutti questi momenti confusi e contrastanti, assistendo a come la protagonista, Sofia, lotti per mantenere il controllo della propria memoria, mentre diversi pezzi, momenti, luoghi e persone svaniscono in sequenze che solo raramente hanno senso coerente. È una situazione davvero cruda e difficile in cui trovarsi, vivere una malattia così brutale che consuma qualcuno in tempo reale, eppure And Roger non si ferma qui, perché offre anche uno sguardo su come Roger si adatta al declino di Sofia.

Annuncio pubblicitario:

Dalla moglie di molti, molti anni che non lo riconosceva più, alle ammissioni colpevoli su come l'aveva trattata nei momenti di debolezza, la narrazione nel suo insieme – sia dal punto di vista in prima persona di Sofia And Roger raccontati sia dalle sfogate emotive – abbiamo uno sguardo sull'impatto della demenza su una famiglia in un modo che pochi altri progetti creativi riescono a fare con successo.

Quindi, ancora una volta, è crudo e onesto, davvero complesso e difficile da sopportare a volte, forse ancora più grazie all'interattività offerta da questo formato videoludico. And Roger può essere una visual novel, ma offre una moltissima di attività simili a mini-giochi da superare. Ci sono compiti in stile puzzle più evidenti per ricostruire un ricordo e vedere il colore e la vita tornare a un momento chiave della vita di Sofia, oltre a sfide di memoria in cui bisogna ricordare i voti nuziali in ordine, frammenti che rappresentano la meraviglia del tempo di Sofia And Roger Ma ci sono anche compiti oscuri e travolgenti, che si tratti di correre ad aprire una porta chiusa a chiave e fuggire da una persona irriconoscibile e senza volto, oppure semplicemente cercare di raccogliere parti basilari di una memoria più ampia per comprendere il tutto. Molto di questo si offre semplicemente cliccando un singolo pulsante o manipolando un cursore, quindi parliamo di un gameplay molto basilare, ma hai sempre la sensazione di mancare di controllo e che qualcosa, da qualche parte, ti impedisce di essere la persona che pensi di dover essere. Per quanto semplice possa essere, TearyHand usa il gameplay per promuovere ulteriormente la sua visione narrativa in modo incredibilmente efficace.

Annuncio pubblicitario:

And Roger non è un gioco complesso né lungo, anzi, dal punto di vista del gameplay è piuttosto conciso e basilare. Ma ciò che TearyHand Studio ha anche ideato con questo gioco è una storia estremamente coinvolgente ed emotivamente complessa, che lascerà un'impressione molto più lunga della durata di circa un'ora. Non è sempre facile arrivare ai titoli di questo gioco, ma consiglierei comunque a ogni giocatore di provare And Roger, perché per un titolo così compatto e accessibile, ottieni molto in cambio da un punto di vista sentimentale e toccante.