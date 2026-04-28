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Aphelion ha un sacco di buone idee. È importante chiarirlo fin dall'inizio, perché ciò che segue non è né divertente da scrivere per me, né per te da leggere, né per gli sviluppatori di Don't Nod, che altrimenti, attraverso giochi come Jusant e Banishers: Ghosts of New Eden, hanno dimostrato di essere disposti a uscire dal loro solito profilo di genere.

Ma lo dico sul serio; un gioco in stile Uncharted con chiara ispirazione da Interstellar, The Martian e Alien, realizzato con evidenti vincoli finanziari, ma con le tradizionali capacità narrative dello studio. Dovrebbe funzionare. Sembrava funzionare.

Ma in generale, purtroppo non funziona, e anche se il gioco che sto per presentarvi non è completamente rovinato, ingiocabile o privo di momenti belli, la superficie non lucida di Aphelion finisce per essere così evidente che diventa impossibile ignorare i graffi e i problemi.

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La Terra sta finalmente finendo le risorse, il tempo sta per scadere e quindi l'umanità deve cercare nuovi pascoli nell'universo più ampio. Questo ci ha portato a Persefone, un pianeta lontano, e si sta organizzando una missione organizzata dall'ESA (Agenzia Spaziale Europea), guidata dagli amici astronauti Ariane e Thomas. Il loro compito è indagare su Persefone come potenziale habitat per l'umanità e scoprire la natura della misteriosa "Fonte" che emette strani segnali. Ma durante l'avvicinamento, la nave viene danneggiata e Ariane e Thomas vengono separati sulla brutale superficie di Persefone, dovendo ora entrambi sopravvivere, cercare di trovarsi a vicenda e anche localizzare La Fonte.

Questa è la descrizione fiorita della trama che Don't Nod senza dubbio vorrebbe che venga presentata, e non ho obiezioni ad ammettere che è una premessa entusiasmante per un dramma fantascientifico emotivamente coinvolgente che chiaramente attinge ai giganti della fantascienza esistenti, come ho già menzionato. Mentre il gioco, dal punto di vista tonale, non differisce significativamente dall'atmosfera che qui si posa come una coperta su queste storie, non importa che Don't Nod sia così esplicito nell'identificare le origini della narrazione; Al contrario.

Il problema, purtroppo, è che questa storia in particolare, se vista più da vicino, non riesce davvero a servire come esempio solido della ben documentata capacità narrativa di Don't Nod. Prima di tutto, la stessa mitologia che circonda questa "Fonte"—la sua manipolazione magnetica della superficie del pianeta e come alteri la prospettiva di un habitat sostenibile—non è affatto ben costruita. Se si tratti di una sorta di ambiguità particolare dovuta alla mancanza di esposizione su punti chiave della trama, o se semplicemente sia, da un punto di vista puramente drammatico, non sia così emozionante e coinvolgente da ascoltare come lo era da inventare, è difficile da dire. Ma io sono rimasto lì innumerevoli volte, semplicemente incapace di capire perché i due avessero fatto quello che avevano fatto e cosa li avesse portati alle loro conclusioni. È difficile entrare in ulteriori dettagli, dato che vorrei mantenere un quadro senza spoiler qui, ma quando la narrazione, lo sviluppo dei personaggi e l'identificazione stessa di cosa sia Persefone sono così cruciali per l'efficacia di Aphelion come esperienza di gioco guidata dalla storia, la narrazione stessa crolla rapidamente.

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Quello di cui posso entrare in dettaglio qui, però, è come vengono trasmessi i punti chiave della trama. Vedete, questi due personaggi sono soli e non possono comunicare né tra loro né con la Terra a causa delle perturbazioni magnetiche sulla superficie di Persefone. In alcuni casi, tengono un "diario del capitano" in stile Star Trek, dove espongono la trama e trasformano il dialogo interno in uno esterno, che è rudimentale ma efficace, poiché è un modo pragmatico e concreto per capire cosa pensano i due personaggi, senza compromettere l'ambientazione realistica. Il problema è che l'80% dei monologhi non avviene tramite queste registrazioni, ma sono semplicemente chiacchiere vuote che questi personaggi spettano incessantemente, il che né ci rende più saggi né convince l'idea di un dramma serio e incentrato sui personaggi. "Meglio che prenda un po' d'aria prima che questo serbatoio finisca," dice Thomas, consumando ossigeno vitale, ma non c'è alcun tentativo di ancorare questo monologo a uno scopo concreto e comprensibile. Perché questi due personaggi non possano comunicare tra loro durante il gioco è un mistero per me, dato che risolverebbe molti dei conflitti di interesse centrali del gioco radicati in questo modo di raccontare la storia. Ma semplicemente non lo fanno.

Quando la storia, e in particolare la sua narrazione, è così compromessa, si lascia meno perdono per le mancanze rimanenti. Questo è un gioco simile a Uncharted nel senso che ruota principalmente attorno a enigmi di "attraversamento" piuttosto banali, sia tramite arrampicata nel caso di Ariane, sia ostacoli più banali quando giochi nei panni di Thomas. Le loro sezioni sono leggermente diverse, è vero, ma definire le sezioni di gameplay di Thomas "investigazioni" è davvero forzare questa definizione al limite. Arrampicarsi come Ariane funziona la maggior parte del tempo, e anche se non reinventa la ruota né ne sfrutta appieno il potenziale, è funzionale e forse anche divertente in certi casi. Il più grande richiamo di Aphelion è che l'esterno congelato di Persefone, in particolare nelle sezioni di Ariane, è davvero bello. Questo paesaggio è reso con una bellezza infinita e, per la maggior parte, quasi tutto il tuo percorso lungo un chilometro verso un particolare punto di riferimento è visibile dall'inizio del livello rilevante. C'è qualcosa di veramente soddisfacente nel partire ai piedi di una montagna enorme e conquistarla lentamente pezzo dopo pezzo, e Aphelion riesce a offrirlo, anche se la presentazione visiva è appena sul punto del banale.

Il problema è, essenzialmente, che tutto sembra un po' un "ci sono passato, ci è già passato", e di solito siamo più indulgenti con questo perché ci permettiamo di immergerci in una storia ben raccontata, cosa che Aphelion semplicemente non ha. E poi c'è il lato tecnico. Anche se inizialmente ero un po' perplesso e ho contattato gli sviluppatori, durante il mio tempo con il gioco è stato confermato che deve girare a 30fps, anche su PlayStation 5 Pro. Non c'è assolutamente alcun motivo per questo. Il gioco non è brutto - anzi il contrario - ma non dovrebbe nemmeno sembrare lento di quanto già sia, perché Aphelion ha uno schema di controllo pesante che sembra che Ariane e Thomas stiano essenzialmente trascinando sacchi di sabbia in stile Robinson Crusoe. Sì, lo studio potrebbe sostenere che l'atmosfera su Persefone sia più intensa, a cui posso rispondere che non rende il gioco più divertente da giocare. Aggiungi a questo il fallimento occasionale nel registrare i tasti, e poi ovviamente gli scenari stealth a morte istantanea che coinvolgono l'"antagonista" centrale del gioco (di cui ti stancherai completamente), e ottieni un gioco che funziona, ma che solo in pochi istanti fugaci riesce a essere qualcosa di più.

Ed è un vero peccato, perché sotto la superficie di Persefone e Aphelion, in entrambi i casi, c'è una "fonte", un centro nevralgico, un'anima, che merita di meglio. Prendiamo la musica, composta dal talentuoso Amine Bouhafa. È davvero bellissimo, nel senso di essere mozzafiato elegante e grandioso. Combinando questo con i panorami occasionalmente sorprendenti e una premessa ambiziosa, allora Aphelion avrebbe potuto ottenere di più. Ma il problema è che non è così.

Quello che abbiamo qui, in cui vi viene chiesto di investire, è la cover band degli Ad Astra. È un'esperienza di gioco che sembra essere stata tenuta insieme con del nastro adesivo, e solo in brevi istanti emerge la narrazione che mi ha fatto dimenticare queste evidenti carenze. È un peccato, e non provo alcun piacere a rimandare uno studio talentuoso a ricominciare da zero, ma non posso consigliare Aphelion, nemmeno a chi lo prende "gratis" tramite Game Pass. Semplicemente non vale la pena dedicare tempo.