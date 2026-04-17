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Se c'è una cosa che amo nei videogiochi, è una bella storia. Fa davvero tutta la differenza. Se gameplay e storia non si uniscono perfettamente, non posso mai dare il massimo voto possibile, ma una buona storia può portarmi lontano e farmi trascurare parecchi difetti lungo il percorso. Tuttavia, non mi sono mai davvero immerso nel cosiddetto genere visual novel, che per me era solo una presentazione PowerPoint sofisticata. Immagini statiche, una scatola in fondo dove viene raccontata la storia, e ritagli digitali di cartone che vengono spostati a seconda di chi parla. Nella mia mente, non era esattamente la cosa più emozionante che si potesse immaginare.

Devo ammettere, però, che ho cambiato idea dopo aver giocato a Arcadia Fallen II, sviluppato dallo studio danese Galdra Studios, perché la storia funziona davvero bene ed è coinvolgente di per sé, e il gioco fa qualcosa che altri nel genere che ho provato non riescono a gestire.

Un piccolo aneddoto divertente per cominciare: il gioco è in inglese, così come il doppiaggio, ma la maggior parte dei nomi è danese. È piuttosto divertente sentire nomi come Puk, Elias e Miss Honning parlati in inglese. Sembra un mix un po' strano di danese e inglese.

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Come già detto, Arcadia Fallen 2 è una visual novel, che è essenzialmente un libro interattivo che si apre davanti a te poco a poco. In alcuni giochi non ci sono scelte, ma qui puoi fare una serie di scelte che hanno un'influenza maggiore o minore sulla storia. Se ti piacciono le azioni selvagge, gli inseguimenti in auto sudati e le cose che sono in continuo movimento, probabilmente questo non fa per te. Ma se ti piace una buona storia e personaggi intriganti, allora questo è un po' un buffet smorgasbord.

Il gioco inizia con il tuo personaggio, che crei tu stesso. Non ci sono molte opzioni, ma nemmeno questa è la cosa più importante. Mi facevo chiamare Binky, e tu inizi insieme alle tue future compagne di scuola Nina e Søren. Non ho giocato al primo gioco, quindi se ci sono riferimenti, mi sono passati completamente sopra. Non sembra che questo rovini nulla, però.

Il mondo di Arcadia Fallen II è uno in cui i maghi vengono portati via dalle loro famiglie da bambini e mandati a scuola per imparare a controllare le proprie abilità. La magia è qualcosa che si controlla, e certe forme sono considerate pericolose. È in questo contesto che incontriamo Nina, Søren e il tuo personaggio, con Nina già triste e che sente la mancanza della sua famiglia fin dall'inizio. E anche in questa fase iniziale, si ha la sensazione che questi tre saranno collegati più avanti.

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Il gioco poi salta avanti di qualche anno, fino a quando sei un adolescente a scuola che impara le varie forme di magia. A seconda delle tue capacità, si aprono diverse opportunità più avanti nella vita. È da qui che inizia a svolgersi la storia, con conflitti che circondano la magia e coloro che desiderano controllarla.

La storia inizia in modo tranquillo ma dopo un po' riprende davvero, e devo ammettere che sono rimasto sorpreso da quanto mi sono assorbito. Di solito non sono molto bravo a leggere da uno schermo, ma eccomi lì, seduto per ore senza problemi.

A un certo punto, alcuni giovani vengono braccati dai cosiddetti Cavalieri Aletheani, ed è allora che il gioco inizia davvero a prendere piede. Una delle cose che mi ha catturato di più sono stati i personaggi. Oltre a Nina e Søren, incontri diversi nuovi personaggi, ognuno con la propria storia da seguire. Puoi anche iniziare relazioni con diversi di loro, in cui naturalmente mi sono buttato subito.

C'è Puk, che è non binario e un meccanico magico; Hannah, la bibliotecaria silenziosa che si rivela capace di più di quanto si possa pensare; e la mia preferita, Cathrine, che inizia come una snob un po' arrogante ma si rivela avere molta gentilezza e profondità una volta che hai lavorato un po' sulla relazione.

La cosa bella è che tutti questi personaggi sono intrecciati nella storia principale, pur avendo anche le loro piccole storie secondarie. Quindi hai diverse trame che si svolgono contemporaneamente, e in realtà funziona piuttosto bene. I dialoghi sono davvero ben scritti e pieni di umorismo, e aiuta molto il fatto che gran parte sia doppiata. Ti dà un'idea chiara di chi sono i personaggi.

Tutto ruota attorno alle scelte. In quasi ogni conversazione puoi scegliere come reagire, e le opzioni sono etichettate con emozioni come sarcastico, arrabbiato o civettuolo. Questo rende facile interpretare il tuo personaggio in un modo particolare. Non sono però del tutto sicuro di quanto queste scelte cambino effettivamente la storia. A volte sembra che alterino il tono più che il vero e proprio corso degli eventi. Ci sono però alcune scelte in cui ti viene chiaramente detto che hanno delle conseguenze, e questo funziona molto bene.

E sì, il mio senso dell'umorismo un po' burbero è emerso, così il mio personaggio è finito per sembrare un adolescente con mal di stomaco cronico e un brutto carattere. In realtà è stato piuttosto divertente.

Se dovessi criticare qualcosa, c'è parecchia ripetizione sia nella musica che negli elementi visivi. Si ascoltano sempre le stesse canzoni e gli sfondi non cambiano molto. Può diventare un po' monotono col tempo. Non so se sia una scelta consapevole o una questione di risorse, ma è qualcosa che si nota.

In definitiva, Arcadia Fallen II mi ha piacevolmente sorpreso. Potrei facilmente immaginarmi di tornare a giocare al primo gioco solo per scoprire tutta la storia. Se sei un fan delle visual novel, questa è una scelta davvero buona con una storia forte, buoni personaggi e dialoghi solidi. È un gioco tranquillo. Un gioco che si gioca davanti a una tazza di caffè caldo. O tè con un po' di miele dentro.