Armageddon cercherà di ridefinire l'Universo Marvel nel giugno 2026

Sembra che possiamo aspettarci che il Marvel Universe subisca un cambiamento significativo nella prossima estate, poiché ora Marvel Comics ha rivelato un nuovo evento importante noto come Armageddon.

È considerato un enorme esempio di definizione che cambierà "il volto degli eroi più potenti della Terra in un modo che non si vedeva dai tempi di Avengers: Disassembled, l'evento che ha ridefinito la squadra per il 21° secolo".

Nell'annuncio di questo evento, viene menzionato che le basi per Armageddon sono già state gettate attraverso fumetti come Captain America (2025) e Ultimate Universe. Per quanto riguarda chi dirige Armageddon, sarà scritto da Chip Zdarsky, e questo è in realtà tutto ciò che sappiamo su questo fumetto al momento. Marvel spiega solo che verrà lanciato nel giugno 2026 e che ora è disponibile anche un'immagine promozionale per l'evento.

