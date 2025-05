Arthur Morgan sa bene che Red Dead Redemption 2 non ha il supporto a 60 fps

HQ

È diventato un po' uno scherzo parlareRed Dead Redemption 2 della mancanza di supporto a 60 fps su console, nonostante il fatto che il gioco originale ora supporti la funzione attraverso la sua recente riedizione. L'intera situazione è stata un argomento vocale tra i fan, e qualcosa su cui lo stesso Arthur Morgan, Roger Clark, si sta chiaramente stancando delle persone che lo interrogano.

In un post su X, Clark risponde alle domande dei fan con un commento deliziosamente sarcastico.

"Ragazzi, mi è venuto in mente che non c'è ancora una patch a 60fps per RDR2. Alcuni di voi sono stati così gentili da ricordarmi di fare qualcosa al riguardo. Mi dispiace tanto per il ritardo! Ci sto lavorando in questo momento. Sarà pronto domani dopo l'ora di pranzo".

L'umorismo adorabile che circonda questo colpo è stato anche esaltato quando Michael de Santa di Grand Theft Auto V, Ned Luke, è intervenuto per aggiungere: "È fantastico. Quindi, subito dopo l'uscita di GTA 6 a mezzanotte di stasera?"

Speri ancora che Rockstar rilasci un aggiornamento a 60 fps per Red Dead Redemption 2 ?