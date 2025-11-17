Aspettatevi il maltempo nel fumetto crossover di Thor e Shazam

HQ

Dopo il successo che Marvel e DC hanno ottenuto con la loro serie a fumetti crossover che vedono protagonisti Batman e Deadpool, ora i due corpi rivali si stanno riunendo per una serie separata in conflitto.

Questo combinerà il dio norreno Thor e il guerriero magico Shazam, per una serie a fumetti one-shot che sarà pubblicata più avanti questo mese. Ci viene detto che si chiama Thor/Shazam! Infinity Comic e che la storia è scritta da Al Ewing mentre l'arte è lasciata a Jethro Morales.

Per quanto riguarda ciò che la storia intende offrire, la sinossi aggiunge: "Quando un volto familiare minaccia di usurpare la magia degli universi Marvel e DC, Donald Blake e Billy Batson riusciranno a recuperare i loro poteri in tempo per fermarli?"

Puoi effettivamente leggere il fumetto oggi tramite Marvel Unlimited, ma se preferisci una copia cartacea, dovrai aspettare una data successiva. Per quanto riguarda cos'altro è previsto per i crossover Marvel /DC, è disponibile anche un fumetto The Flash/Fantastic Four, con l'edizione digitale che può essere letta su DC Universe Infinite.

