Aspettatevi una sigla di apertura diversa nella stagione 4 di The White Lotus

HQ

Anche se finora abbiamo avuto un suono unico ma simile per ogni stagione di The White Lotus, specialmente quando si tratta della sequenza introduttiva, potremmo volerci preparare a cose molto diverse.

Secondo il New York Times, il compositore della serie Cristóbal Tapia de Veer ha avuto un litigio di troppo con il creatore dello show Mike White. Pertanto, non tornerà per la quarta stagione dello show.

"Abbiamo avuto il nostro ultimo combattimento", ha detto. Ciò lascia un grande spazio aperto per la serie e non siamo sicuri di chi sostituirà Cristóbal Tapia de Veer. Ma, dato che stiamo aspettando il finale della terza stagione in questo momento, e probabilmente ci divertiremo fino all'uscita della quarta stagione, c'è tutto il tempo per trovare un nuovo compositore.

Annuncio pubblicitario: