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In un'epoca di Assassin's Creed sempre più gonfio e polarizzante, sia per la loro direzione narrativa sia per la rappresentazione delle culture, è un'idea piuttosto ingegnosa per Ubisoft reimpostare il paradigma rifacendo probabilmente il loro capitolo più popolare e amato nella serie più ampia. L'editore francese ha bisogno di una vittoria, soprattutto considerando come è stato trattato negli ultimi anni, e semplicemente assumendo il colpo consolidato che era Assassin's Creed IV: Black Flag e rifacendolo con una grafica più lucida e su una variante aggiornata dell'Anvil Engine, è difficile dire che Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarà altro che questo. A meno che Ubisoft non abbia rovinato tutto, ovviamente...

E fortunatamente non l'hanno fatto. Almeno, se dobbiamo giudicare Resynced sulla base del fatto che sia un remake, Ubisoft ha praticamente centrato il compito qui. Quello di cui parliamo con questo gioco è un miglioramento sorprendente, tecnicamente rifinito (almeno ignorando i problemi familiari e le insidie esilaranti che ogni gioco sviluppato da Anvil Engine sembra offrire), e un miglioramento degno di nota a una formula che funziona ancora oggi. Appare, suona e si gioca come un videogioco moderno, anche se qualche ora nei Caraibi ti farà notare le scelte di design più arcaiche e come datano questo progetto in un modo che nemmeno la grafica Ray-Traced o i tempi di caricamento fluidi possono nascondere.

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Ma sì, dal punto di vista dei remake, Ubisoft merita i suoi fiori per Black Flag Resynced. Lo sforzo fatto per migliorare la grafica per renderla meravigliosamente vivace e dettagliata, il tempo dedicato a migliorare le prestazioni in modo fluido e fluido con pochissime sequenze di caricamento, i miglioramenti positivi all'interfaccia utente e le piccole modifiche al gameplay che danno ai giocatori più libertà e autonomia, tutto questo funziona alla grande. Che si tratti di poter accovacciarsi liberamente, di non doversi preoccupare di rovinare stupidi compiti di origliare, o dell'opzione di selezionare la canzone marina che il tuo equipaggio canta sulle onde aperte, ci sono una moltitudine di miglioramenti e miglioramenti che permettono a Resynced di distinguersi e sembrare un remake degno nonostante il gioco originale abbia solo 12 anni.

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Questo si aggiunge anche al fatto che Ubisoft preserva e riordina la narrazione centrale. Non è stato 'toccato', per così dire, dato che la storia di Edward Kenway rimane quasi com'era, con qualche aggiustamento riguardo all'eliminazione dell'Animus e degli elementi moderni, che francamente hanno reso l'universo più ampio di Assassin's Creed un caos confuso da seguire. Si potrebbe sostenere che questo influisca sulla sacralità del remake, e concordo anche che alcune parti della narrazione risultano un po' frankensteiniane nel modo in cui sono state cucite insieme, tutto questo dato che manca l'elemento moderno e non c'è più un personaggio specifico che spieghi perché la storia salta avanti di qualche anno, per esempio. Ma è un problema piuttosto marginale nel quadro generale e credo anche che la storia di Black Flag sia in gran parte migliore senza essere appesantita da elementi contemporanei contorti.

Tuttavia, ci sono altre aree che tradiscono, che diciamocelo, non è poi così antica in primo luogo... Il combattimento è, secondo gli standard moderni, deludente anche con i miglioramenti Resynced. Lo stile più arcaico di Assassin's Creed (prima del salto al combattimento in stile action RPG in Origins) viene rimesso in gioco, il che significa che Edward si mette in un gruppo di nemici, aspetta che uno attacchi, parano e li uccide istantaneamente con un successivo contrattacco. I nemici si comportano come droni con quasi zero intelligenza nel combattimento, la varietà di nemici è piuttosto scarsa, e tutto si unisce per creare una suite di combattimento che lascia un'impressione negativa... Ma di nuovo, questo se lo giudichiamo secondo gli standard moderni e non sotto forma di un remake che preserva il design di combattimento originale.

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A questo si basa il vero e proprio design delle varie location, che mancano di profondità e di motivi per esplorare i loro angoli e anfretti. Il mondo è bellissimo, non fraintendermi, e c'è molta personalità anche in questa variante dei Caraibi, ma sembra datato dal punto di vista del level design e anche per quanto riguarda la struttura delle missioni, in particolare le missioni secondarie e le attività open-world che sono molto scarse e lasciano a malapena un'impressione sul giocatore. Sono solo caselle da spuntare per il titolo del completamento al 100%, e in un certo senso è proprio Ubisoft.

Avrei voluto che Ubisoft prendesse un po' più di iniziativa nel cambiare alcuni di questi elementi arcaici per far sentire Black Flag Resynced un po' più moderno? Senza dubbio. E questo deriva dal fatto che il resto del mondo e la narrazione sono tra i migliori che Assassin's Creed ci abbia mai dato, un insieme davvero meraviglioso e più ampio che avrebbe potuto supportare qualche piccolo aggiustamento per permettere a questo remake di dare a Black Flag la rinascita moderna che meritava davvero. Così com'è, sembra quasi una creatura intrappolata in due tempi; Non è proprio un titolo completamente moderno, ma è anche troppo bello e avanzato per essere della generazione precedente.

Ma ripeto ancora una volta: capisco che i remake servano a preservare l'originale il più possibile, ma questo non cambia il fatto che ci sono elementi di questo gioco che semplicemente detesto quando ci rigioco. Il mini-gioco dell'arpione è francamente terribile, la caccia nel complesso sembra priva di vita e sembra semplicemente una fatica per ottenere piccoli potenziamenti per Edward, anche migliorare Great Inagua è immemorabile. Questi sono tutti aspetti minori del tutto più ampio dove Ubisoft avrebbe potuto mostrare un po' le sue competenze moderne per creare un prodotto finale migliore, eppure questi sono pezzi che sono stati preservati, nel bene o (secondo me in questo caso) in peggio.

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Come potete vedere, ci sono aree in cui penso si sarebbero potuti fare miglioramenti per elevare semplicemente il prodotto finale, cambiamenti che avrebbero fatto sembrare Assassin's Creed: Black Flag Resynced un vero remake modernizzato e meno un aggiornamento più ben confezionato in stile remaster dell'originale. Ma se giudichiamo il gioco in base ai parametri di un remake, va anche detto che Ubisoft ha fatto un lavoro fantastico, offrendo un prodotto solido e tecnicamente solido, con una grafica lucida e d'impatto, una meravigliosa attenzione ai dettagli e con la stessa storia e narrazione amata al centro. Resynced è un remake di alto livello ma allo stesso tempo un gioco d'azione-avventura piuttosto arcaico. Ne fate quello che volete.