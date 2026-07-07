Assassin's Creed Black Flag Resynced ha già venduto più di Skull and Bones su Steam

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Black Flag Resynced è la grande avventura di quest'estate e il remake molto atteso del carissimo gioco Assassin's Creed, che sembra già partire in modo eccellente.

Secondo i dati di SteamDB, il gioco ha già venduto più di Skull and Bones sulla piattaforma, il che sottolinea quanto molti giocatori siano davvero desiderosi di tornare nel mondo di Edward Kenway.

Il paragone è particolarmente degno di nota perché Skull and Bones è stato sviluppato da Ubisoft Singapore—lo stesso studio che ora guida lo sviluppo di Black Flag Resynced. Quest'ultimo gioco si basa sulle acclamate battaglie navali e sul tema dei pirati dell'originale, ma arricchisce l'esperienza con grafica moderna, meccaniche di gioco rinnovate e nuovi contenuti.

La nostra recensione? Beh, puoi aspettarti domani.

Sei uno dei tanti che hanno preordinato Black Flag Resynced?